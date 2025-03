Dare nuova forma al Futuro del Lavoro con HP

In occasione della sua annuale Amplify Conference, HP ha presentato nuovi prodotti e servizi progettati per plasmare il futuro del lavoro che consentono un’organizzazione e gestione personalizzata della modalità di lavoro. L’azienda ha annunciato oltre 80 nuovi PC, strumenti di stampa AI-powered per le PMI e potenziamenti alla Workforce Experience Platform, tutti pensati per favorire la crescita aziendale e il benessere professionale.

Guidare il Future of Work con HP

Il Work Relationship Index 2024 di HP mostra che solo il 28% dei lavoratori ha un rapporto sano con il proprio lavoro. Aziende e persone sono alla ricerca di esperienze lavorative migliori e di nuovi progressi tecnologici – dalla connettività fluida tra dispositivi alle applicazioni AI – per lavorare più velocemente, pensare in modo più creativo e connettersi a un livello più profondo.

Con i clienti che stanno cercando di aggiornare i propri dispositivi a Windows 11, HP sta potenziando i suoi PC per sfruttare le ultime tecnologie disponibili, con modelli selezionati che rientrano nella categoria Copilot+ PC, in modo che il lavoro non sembri un lavoro:

La serie HP EliteBook 8 è stata riprogettata pensando ai dipendenti delle aziende mainstream, offrendo produttività AI-powered e una collaboration fluida in un package ripristinabile e aggiornabile. Con opzioni NPU fino a 50 TOPS, questi prodotti garantiscono fino al 224% di efficienza energetica in più e una generazione di immagini AI fino a 43 volte più veloce per un incredibile aumento delle prestazioni rispetto ai precedenti modelli non-NPU.

La serie HP EliteDesk 8 porta la potenza dell'AI in modo sicuro ed efficace nel portafoglio desktop dell'azienda. Questi dispositivi sono ideali per project manager e professionisti che necessitano di un PC affidabile in grado di gestire anche i progetti più impegnativi, per flussi di lavoro e produttività più smart. È il portafoglio di desktop business tra i primi al mondo in grado di proteggere dagli attacchi informatici dei computer quantistici, combinando prestazioni elevate a un consumo energetico ridotto per ottimizzare i costi.

HP EliteStudio 8 AiO G1i è lo strumento perfetto per i dipendenti on-the-go, che si spostano spesso all'interno dell'ufficio. Essendo tra i primi PC commerciali al mondo con funzionalità KVM integrata tramite HP Device Switch, consente ai dipendenti di utilizzare l'all-in-one per il lavoro o di collegare rapidamente il proprio laptop all'AIO con un unico cavo per alimentare il notebook e accedere a tutte le periferiche disponibili.

è lo strumento perfetto per i dipendenti on-the-go, che si spostano spesso all’interno dell’ufficio. Essendo tra i primi PC commerciali al mondo con funzionalità KVM integrata tramite HP Device Switch, consente ai dipendenti di utilizzare l’all-in-one per il lavoro o di collegare rapidamente il proprio laptop all’AIO con un unico cavo per alimentare il notebook e accedere a tutte le periferiche disponibili. La Serie OmniBook X è progettata per i creator che necessitano di un PC in grado di adattarsi al loro flusso di lavoro, che si tratti di un dispositivo flip da 14 pollici per creare e disegnare o di un potente PC clamshell da 17,3 pollici per realizzare progetti di grande impatto. La serie OmniBook 7 è pensata per gli utenti più esigenti, con un PC progettato per la produttività giornaliera, sia per la scuola sia per il lavoro. La serie OmniBook 5 è ideale per famiglie e studenti, con un design versatile perfetto per streaming, gaming leggero e produttività personale. I dispositivi dell’intero portafoglio di notebook consumer sono disponibili in diverse dimensioni, con potenti processori Intel Ultra o AMD Ryzen.

L’AI software experience

HP sta anche offrendo nuove potenti AI software experience a completamento di questa nuova generazione di PC AI. I dispositivi consumer e commercial selezionati da HP sono dotati di software esclusivo progettato per trasformare il modo di lavorare in ufficio, a casa e in mobilità:

HP AI Companion è un assistente AI avanzato integrato nel dispositivo, progettato per fornire risposte immediate e analisi sicure dei file, anche senza connessione Internet. Le nuove funzionalità previste per questa primavera includono comandi vocali e testuali intuitivi e protezioni integrate per i keylogger, per migliorare la produttività mantenendo al sicuro i dati sul dispositivo.

HP Go si propone di offrire connettività globale fluida per i professionisti on-the-go. Grazie alla commutazione automatica della rete indipendentemente dall'operatore, alla gestione avanzata del parco macchine e alla semplice configurazione, i professionisti "in movimento" possono rimanere sempre connessi e produttivi ovunque si trovino. L'opzione HP Go service sarà disponibile inizialmente su HP EliteBook 6 G1q, alimentato da Snapdragon X Series, diventando il primo AI PC con implementazione 5G multi-operatore zero-touch.

si propone di offrire connettività globale fluida per i professionisti on-the-go. Grazie alla commutazione automatica della rete indipendentemente dall’operatore, alla gestione avanzata del parco macchine e alla semplice configurazione, i professionisti “in movimento” possono rimanere sempre connessi e produttivi ovunque si trovino. L’opzione HP Go service sarà disponibile inizialmente su , alimentato da Snapdragon X Series, diventando il primo AI PC con implementazione 5G multi-operatore zero-touch. Le nuove funzionalità di Poly Camera Pro rendono le interazioni virtuali e le videoconferenze più dinamiche e coinvolgenti, grazie a funzionalità AI-powered come Magic Background, integrazioni di streaming fluide e overlay per i relatori. Il supporto multi-camera, l’estetica personalizzabile e l’auto-framing trasformano qualsiasi spazio di lavoro in un’esperienza da studio professionale.

HP sta cambiando il modo in cui i clienti stampano e gestiscono i documenti, rendendo il processo più facile ed efficiente grazie a nuove funzionalità e tecnologie:

Introduce due nuove funzionalità nella sua suite di strumenti AI-powered per semplificare e migliorare l’esperienza di stampa per le piccole e medie imprese. La prima funzione ottimizza la condivisione dei documenti scansionati utilizzando l’AI per riassumerne il contenuto e generare automaticamente un’e-mail con il documento in allegato, semplificando la condivisione tramite e-mail o chat. La seconda offre la rielaborazione automatica e guidata per proteggere le informazioni sensibili, assicurando che i dati privati rimangano al sicuro sui dispositivi HP senza richiedere una connessione al cloud. Queste innovazioni hanno l’obiettivo di ridurre la complessità e rafforzare la sicurezza nella gestione dei documenti per le piccole imprese.

Le HP LaserJet Enterprise 8000 Series Printers sono tra le prime stampanti business al mondo in grado di proteggere dagli attacchi dei computer quantistici. Offrono una sicurezza avanzata a livello hardware, ideale per aziende altamente regolamentate che necessitano di soluzioni di stampa sicure, garantendo la protezione da attacchi futuri da parte di computer quantistici e integrandosi perfettamente con le architetture Zero Trust.

sono tra le prime stampanti business al mondo in grado di proteggere dagli attacchi dei computer quantistici. Offrono una sicurezza avanzata a livello hardware, ideale per aziende altamente regolamentate che necessitano di soluzioni di stampa sicure, garantendo la protezione da attacchi futuri da parte di computer quantistici e integrandosi perfettamente con le architetture Zero Trust. La HP Latex R530 Printer è l’unica stampante HP Latex compatta all-in-one, in grado di gestire sia supporti rigidi sia flessibili. Il suo funzionamento digitale semplifica i flussi di lavoro e massimizza lo spazio, aumentando l’efficienza. Aiuta i piccoli e medi negozi di stampa (PSP) a rispondere alle esigenze dei clienti con stampe di alta qualità e risultati straordinari.

HP fornisce all’IT dati e insight strategici per supportare al meglio i dipendenti, grazie ai miglioramenti della HP Workforce Experience Platform (WXP) e alla sua disponibilità ampliata. Le nuove funzionalità includono:

AI Sentiment Analysis ora integra funzionalità avanzate di AI per valutare e migliorare l'esperienza dei dipendenti, analizzando migliaia di survey testuali.

Fleet Explorer è un nuovo strumento di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) AI-powered che consente agli utenti di interrogare istantaneamente i dati del parco dispositivi per ottenere informazioni.

L'integrazione di Vyopta consente ora ai clienti HP e Vyopta di verificare lo stato complessivo dell'ambiente di collaborazione della propria azienda in WXP.

consente ora ai clienti HP e Vyopta di verificare lo stato complessivo dell’ambiente di collaborazione della propria azienda in WXP. Script, alert e dashboard precostituiti aiutano le aziende a monitorare il parco dispositivi e ad automatizzare i flussi di lavoro.

Plasmare il futuro nel gioco

La tecnologia può anche offrire una transizione fluida dai momenti di lavoro al gioco. Secondo Mohamed Ala Saayed, Senior Program Director & Fellow, Frost & Sullivan, “Circa il 60% dei possessori di PC gaming utilizza probabilmente i propri sistemi anche per attività lavorative, oltre al gioco”.

Il nuovo hardware gaming OMEN e HyperX offre prestazioni significative e personalizzazione per il massimo dell’esperienza di gioco.

OMEN 16 Slim Gaming Laptop ridefinisce il gaming portatile con il suo design ultra-sottile, che permette di giocare ovunque. Il PC offre prestazioni di altissimo livello con processori Intel Core Ultra 9 285H e viene fornito con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop per una fedeltà grafica di altissimo livello.

OMEN Transcend 14 Gaming Laptop è stato rinnovato per offrire le stesse potenti prestazioni di CPU e GPU dell'OMEN 16 Slim per gamer e creator on the go, con un incremento del 25% di potenza.

OMEN AI è una soluzione personalizzata che, con un solo clic, suggerisce le migliori impostazioni di sistema, hardware e gaming in base a ciascun dispositivo e gioco, eliminando così le interminabili operazioni di tinkering. Accessibile all'interno di OMEN Gaming Hub, OMEN AI è disponibile su tutti i PC consumer e da gaming HP.

è una soluzione personalizzata che, con un solo clic, suggerisce le migliori impostazioni di sistema, hardware e gaming in base a ciascun dispositivo e gioco, eliminando così le interminabili operazioni di tinkering. Accessibile all’interno di , OMEN AI è disponibile su tutti i PC consumer e da gaming HP. HyperX Cloud III S Wireless Gaming Headset offre un comfort senza pari e un audio immersivo, con una durata della batteria fino a 120 ore in modalità 2.4GHz e fino a 200 ore in modalità Bluetooth con una singola carica. L’acustica HyperX-tuned garantisce un audio cristallino, mentre il design resistente ma flessibile, le opzioni di microfono con e senza asta e le “piastre” personalizzabili sugli auricolari permettono ai gamer di giocare più a lungo, con un audio migliore e con stile.

Dichiarazioni da HP

“HP sta traducendo l’intelligenza artificiale in esperienze significative che favoriscono la crescita e la realizzazione”, ha dichiarato Enrique Lores, Presidente e CEO di HP. “Stiamo dando forma al futuro del lavoro con innovazioni AI rivoluzionarie che si adattano perfettamente al modo in cui le persone vogliono lavorare”.