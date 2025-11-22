DOTMobile, player globale tra IoT e Fleet Management in Cloud

Con una rete che raggiunge più di 220 Paesi, la suite di Fleet Management DOTMobile si prepara nel 2025 a celebrare i 25 anni di attività. Fondata nel 1999 da Paolo Sansoni a Bologna, la società si è affermata nel tempo come uno dei player più solidi nell’ambito dell’IoT applicato alla gestione delle flotte. La sua proposta si basa su piattaforme Cloud che consentono la connessione costante tra veicoli, operatori e dati operativi. Questa visione – un unico ecosistema digitale in cui ogni elemento comunica – è alla base dell’approccio che l’azienda definisce Ecosystem of Things.

L’architettura tecnologica DOTMobile: un percorso di consolidamento e innovazione

Le prime soluzioni DOTMobile nascono con un obiettivo chiaro: permettere alle aziende di monitorare le proprie flotte con precisione e continuità, sfruttando le tecnologie di comunicazione disponibili all’epoca. La piattaforma introduce progressivamente funzionalità che migliorano il controllo operativo — georeferenziazione avanzata, automazione della reportistica, sistemi di notifica — trasformando la gestione quotidiana dei mezzi aziendali.

Il vero salto infrastrutturale avviene con la costituzione di I.T.Comm Srl, che introduce un datacenter dedicato e una black box progettata internamente, dotata di SIM multioperatore per assicurare stabilità anche in condizioni di copertura variabile.

A questa base tecnologica si innestano nel tempo l’integrazione con sistemi ERP, la collaborazione con produttori hardware di livello internazionale e l’introduzione di algoritmi predittivi.

Dal 2015, con l’arrivo della sede statunitense DOTMobile Inc. e l’espansione europea tramite Punto Mobile Srl, l’azienda consolida il proprio posizionamento globale.

DOTMobile Suite: un’infrastruttura cloud progettata per ottimizzare processi e risorse

La DOTMobile Suite rappresenta l’ambiente operativo attraverso cui l’azienda centralizza analisi telematiche, automazioni e gestione dei dati di flotta. Il sistema è stato progettato per superare la logica del semplice monitoraggio: ogni rilevazione viene elaborata e classificata in modo da generare indicatori utili alla pianificazione operativa e alla riduzione dei costi.

Le funzionalità comprendono dashboard configurabili, moduli di Business Intelligence e componenti basati su Intelligenza Artificiale, che consentono il controllo puntuale di manutenzioni, consumi, prestazioni energetiche ed emissioni. Parametri come chilometraggio e livelli di CO₂ vengono tradotti in KPI destinati al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza.

L’architettura della Suite è scalabile e disponibile in più livelli (Basic, Easy, Pro, 4.0-5.0 e Unlimited Licence). Le integrazioni con software gestionali ed ERP sono gestite tramite API e Webservice compatibili con ambienti multipiattaforma.

Efficienza operativa e riduzione dell’impatto ambientale come elementi integrati

Nel modello DOTMobile, l’ottimizzazione delle attività operative rappresenta il presupposto per raggiungere obiettivi di sostenibilità. Il miglioramento dei percorsi, la pianificazione della manutenzione e il contenimento dei consumi energetici contribuiscono direttamente alla diminuzione delle emissioni complessive.

La Suite include un modulo dedicato all’analisi dell’impronta carbonica, che elabora i dati della flotta e li traduce in indicatori ambientali conformi agli standard ESG e alle direttive dell’Industria 5.0. L’integrazione di tecnologie come il decoder CAN-BUS, i sensori BLE e i sistemi RFiD consente l’automazione dei controlli, incrementa la precisione dei processi e aumenta la sicurezza operativa.

Il sistema può essere gestito anche tramite applicazione mobile: l’app DOTMobile permette il blocco remoto dei mezzi, l’assegnazione delle attività e la consultazione dei KPI ambientali in tempo reale.

Analisi avanzata dei dati e processi automatizzati come leva per l’efficienza

All’interno dell’ecosistema DOTMobile, i moduli di Business Intelligence e AI reporting svolgono un ruolo centrale. La piattaforma aggrega e interpreta i flussi informativi provenienti dai mezzi, generando output strutturati che consentono la valutazione puntuale delle performance e l’identificazione delle inefficienze operative.

Il sistema permette la creazione di report personalizzati e supporta decisioni basate su dati oggettivi, seguendo il principio del data-to-decision: il dato viene acquisito, elaborato e immediatamente trasformato in indicatore strategico.

L’esperienza maturata in oltre venticinque anni ha guidato la trasformazione di DOTMobile da realtà locale a player internazionale nell’IoT industriale. Le attività attuali includono investimenti in reti IoT satellitari, dashboard alimentate da algoritmi di Intelligenza Artificiale e strumenti che integrano la dimensione ambientale nella gestione della flotta, rafforzando il ruolo dell’azienda come partner tecnologico per l’industria.