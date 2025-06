DP7200: l’ultimo modello della linea ActiveProtect di Synology

Synology, azienda che crea soluzioni di archiviazione connessa, sorveglianza IP e dispositivi di rete che trasformano il modo in cui gli utenti gestiscono i dati, la sorveglianza e le reti nell’era del cloud, arricchisce la sua offerta dedicata alle aziende con il modello DP7200, che va ad aggiungersi alla linea di soluzioni ActiveProtect, pensata per le organizzazioni che intendono proteggere carichi di lavoro diversificati, tra cui server, macchine virtuali, database e dati di Microsoft 365 su più sedi aziendali, uffici remoti o filiali.

Caratteristiche principali di DP7200

Nell’ambito della linea di protezione dati ActiveProtect, il modello DP7200 funge da server di gestione centrale o dispositivo di backup autonomo e integra il sistema operativo ActiveProtect Manager. Con una capacità di 84 TB, le caratteristiche principali di DP7200 includono:

Visibilità sui dati: Consolida e visualizza fino a 150.000 carichi di lavoro e monitora 2.500 siti tramite un’unica interfaccia, inclusi tutti i backup, le loro copie e i dati archiviati nell’ infrastruttura di backup.

Protezione dalla minaccia del ransomware: Protegge da disastri imprevisti come attacchi ransomware con controlli di accesso, immutabilità e isolamento dei dati. Impedisce a persone non autorizzate di accedere ai dati configurando MFA tramite Active Directory, LDAP e SAML 2.0. Conserva immagini pulite dei dati in modo che una copia non contaminata sia sempre disponibile per il recupero.

Disponibilità

DP7200 è disponibile a livello globale tramite la rete di distributori e partner di Synology.

Dichiarazioni

“Abbiamo lanciato ActiveProtect con l’obiettivo di creare una soluzione unificata in grado di integrare capacità hardware e software per le aziende di tutte le dimensioni che intendono ottimizzare la protezione dei dati”, ha spiegato Jia-Yu Liu, Executive Vice President di Synology. “Man mano che le imprese crescono e si articolano su più sedi, i dati tendono a essere frammentati e sparsi. La soluzione DP7200 è ideale per essere installata presso la sede principale, un ufficio remoto o come elemento aggiuntivo nel data center”.