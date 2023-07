DTF per la stampa su tessuto di Colorcopy

Colorcopy, punto di riferimento per la fornitura di sistemi di stampa digitale per il piccolo e grande formato, amplia la gamma di soluzioni per la stampa su tessuto puntando sulle più performanti tecnologie DTF. Forte del suo consolidato know how e di un’esperienza più che trentennale, il Gruppo bresciano ha effettuato approfondite analisi per offrire ai clienti i migliori sistemi Direct-To-Film, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze produttive di qualsiasi tipologia di azienda, dai grandi ricamifici ai piccoli centri stampa.

Per gli operatori che intendono affacciarsi al mercato della stampa DTF, Colorcopy propone la nuova Roland VersaSTUDIO BN-20D DTF, sistema entry level per la personalizzazione di magliette e altri capi di abbigliamento in piccole tirature. BN-20D è la soluzione completa Direct-To-Film con inchiostro, polvere e pellicola certificati per stampe fotorealistiche fino a 1.440 dpi che assicura prestazioni affidabili e costanti nel tempo. Tra i plus distintivi la funzione di taglio integrata che permette di utilizzare BN-20D anche come plotter da taglio per vinile o materiali termotrasferibili.

Per i clienti che realizzano tirature elevate, la tecnologia selezionata da Colorcopy è la nuova Brother GTX PRO/BULK DTF. Evoluzione del celebre modello GTX per il Direct-To-Garment, il sistema DTF by Brother è equipaggiato con rullo e forno di asciugatura per la stampa su film PET. Lanciata sul mercato a inizio 2023, GTX PRO/BULK DTF offre prestazioni industriali garantendo minimi sprechi e un eccellente rapporto costo/qualità. La produttività è assicurata dall’innovativo sistema di ricarico dell’inchiostro in taniche da 1,8 a 18 litri e dalle esclusive testine con tecnologia di ricircolo interno.

A completare il ventaglio di soluzioni Direct-To-Film scelte da Colorcopy, il sistema DTF Evolution, disponibile in due diversi formati con luce da 40 e 60 cm, entrambi personalizzabili con 2, 3 o 4 teste di stampa per rispondere efficacemente alle specifiche esigenze produttive in termini di dimensione e produttività. La vasta gamma di inchiostri, che include anche i colori fluo, permette di ottenere stampe durature dai colori vividi, anche a elevata velocità, fino a 18ml/h.