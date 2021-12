Dynabook: gli accessori da regalare per uno smart working nel massimo comfort

Dynabook Europe propone una serie di accessori, eleganti e funzionali, da mettere sotto l’albero per rendere lo smart working ancora più confortevole ed efficiente. Perché si sa i regali devo essere belli ma è meglio se sono anche utili.

Mouse wireless silenzioso W90

Il mouse wireless silenzioso W90 di Dynabook è l’alleato perfetto per lavorare nel massimo comfort, liberando la scrivania dai cavi. Grazie all’innovativa tecnologia di tracciatura a LED garantisce la massima precisione su numerose superfici diverse. Inoltre, permette di regolare la sensibilità del mouse in base alle proprie preferenze premendo contemporaneamente il tasto sinistro e la rotella di scorrimento.

Custodia per notebook

Capiente ed elegante, la custodia per notebook di Dynabook è perfetta per i professionisti sempre in movimento. Lo scomparto imbottito può ospitare un notebook fino a 16”, garantendo la massima protezione in caso di urti. Le tasche anteriori permettono di riporre tutti gli accessori di cui si ha bisogno per affrontare l’intera giornata lavorativa. Realizzata in un materiale estremamente resistente, la custodia per notebook Dynabook è disponibile nella versione nera.

Caricabatterie da auto USB-C per notebook

Avete dimenticato di caricare il notebook e vi aspetta un lungo viaggio in auto? Nessun problema, grazie al nuovo caricabatterie da auto USB-C per notebook di Dynabook l’autonomia è garantita. Con una potenza massima di 45 watt, i notebook possono ora essere ricaricati in auto tramite la presa di corrente a bordo. Oltre a un’uscita USB-C™, è dotato di uno slot USB-A, a cui è possibile collegare lo smartphone. La tensione di uscita e la corrente di carica sono regolate automaticamente e, inoltre, il dispositivo dispone di una protezione da surriscaldamento.

Supporto regolabile Dynabook per notebook

E’ fondamentare riuscire a posizionare il notebook in modo ottimale per una corretta visualizzazione, ovunque ci si trovi a lavorare. Grazie al supporto per notebook fino a 17 pollici, Dynabook garantisce un miglior comfort ed ergonomia. Con un’altezza regolabile fino a 53 cm e un’angolazione fino a 90 gradi, si adatta ad ogni esigenza. I fori di areazione migliorano la dissipazione del calore, mentre i gommini in silicone antiscivolo sul davanti e sul fondo assicurano la massima stabilità.

Unità USB DVD-RW

I notebook business si caratterizzano per design sottile e peso ridotto, per questo solitamente non ospitano le unità DVD. Ci può però capitare di voler accedere a informazioni salvate su DVD e grazie alla compatta unità USB DVD-RW ultra-sottile di Dynabook è possibile farlo. Non sarà quindi un problema riprodurre facilmente filmati, caricare software ed eseguire backup di file. L’installazione è semplice e rapida: in pochi secondi può essere collegata al notebook via USB 2.0 o USB 3.0. Compatibile con quasi tutti i formati di CD e DVD ed estremamente comoda da trasportare con appena 13,5 mm di spessore, è la soluzione più comoda per riprodurre DVD esternamente.