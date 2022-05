Dynabook pensa alle mamme multi-tasking

L’8 maggio si festeggiano tutte le mamme, sempre più multi-tasking. Accompagnare i figli a scuola e correre in ufficio per la riunione con il capo, lavorare in smart working e seguire contemporaneamente i bambini nei compiti, controllare le ultime email della giornata e preparare la cena. In occasione della Festa della Mamma, Dynabook Europe propone una serie di accessori tech che possono aiutarle a semplificare le loro giornate lavorative, migliorando l’efficienza e la produttività.

Mouse Bluetooth silenzioso T120

Ideale per le mamme a cui le porte del notebook non bastano mai, Dynabook propone il mouse silenzioso T120 (foto in alto) con connettività Bluetooth. Grazie al design ergonomico, può essere utilizzato comodamente per molte ore di seguito ed è dotato di pulsanti silenziosi che ne riducono il rumore. Inoltre, l’innovativa tecnologia di tracciatura a LED permette di utilizzarlo su un maggior numero di superfici rispetto a un normale mouse.

Disponibile a 14,90 euro IVA inclusa.

Unità USB DVD-RW

Per essere sottili e leggeri, solitamente i notebook business non dispongono dell’unità DVD, ma può capitare di voler accedere a informazioni salvate su DVD. Grazie alla compatta unità USB DVD-RW ultra-sottile di Dynabook, è possibile farlo. Per tutte le mamme tech non sarà più un problema riprodurre facilmente filmati e video, caricare software ed eseguire backup sia dei file lavorativi sia di quelli personali. L’installazione è semplice e rapida: in pochi secondi può essere collegata al notebook via USB 2.0 o USB 3.0. Compatibile con quasi tutti i formati di CD e DVD ed estremamente comoda da trasportare, con soli 13,5 mm di spessore, è la soluzione ideale per riprodurre DVD esternamente.

Disponibile a 29,90 euro IVA inclusa.

Custodia Dynabook per notebook da 15,6”

Perfetta per le mamme super dinamiche che non vogliono rinunciare a eleganza e comodità. La custodia Dynabook per notebook – disponibile in tre diverse misure11,6″, 14″ e 15,6″ – permette di portare con sé il dispositivo, insieme a tutto il necessario per la giornata lavorativa. Estremamente resistente ed elastica, la custodia è realizzata in neoprene con un rivestimento interno morbido e colorato per proteggere il notebook da graffi e polvere come se fosse una seconda pelle.

Disponibile a 34,90 euro IVA inclusa.

Caricabatterie da auto USB-C per notebook

Ideale per le mamme che si spostano spesso in auto, il nuovo caricabatterie da auto USB-C per notebook di Dynabook garantisce la massima autonomia. Con una potenza fino a 45 watt, i notebook possono ora essere ricaricati in auto tramite la presa di corrente a bordo. Oltre a un’uscita USB-C™, è dotato di uno slot USB-A, a cui è possibile collegare lo smartphone. La tensione di uscita e la corrente di carica sono regolate automaticamente e, inoltre, il dispositivo dispone di una protezione da surriscaldamento.

Disponibile a 49,90 euro IVA inclusa.