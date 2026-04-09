EIZO presenta il nuovo modello di punta da 31,5″ della famosa serie CS

Con il ColorEdge CS3200X, EIZO arricchisce la rinomata serie CS con un nuovo modello di punta. Il monitor grafico da 31,5 pollici con risoluzione 4K UHD unisce un’elevata affidabilità visiva a un’ampia area di lavoro, rivelandosi lo strumento ideale per i professionisti creativi che desiderano dare pieno spazio alle proprie idee senza compromessi.

L’eccellente precisione cromatica, garantita da numerose preimpostazioni pre-calibrate per gli standard di settore più diffusi, il design moderno con cornice ultrasottile e il paraluce incluso fanno del CS3200X una soluzione completa e affidabile, perfettamente integrabile nei flussi di lavoro professionali più esigenti.

Uno per tutto: tanto spazio e massima precisione

Che si tratti di contenuti fotografici, video, scansionati, illustrati o generati dall’intelligenza artificiale, c’è un requisito imprescindibile per ogni professionista creativo: la certezza di una visualizzazione impeccabile sul monitor. Il ColorEdge CS3200X è stato progettato esattamente per rispondere a questa esigenza.

Grazie alla generosa diagonale da 31,5 pollici e alla risoluzione 4K UHD (3840 × 2160 pixel), il CS3200X offre un’area di lavoro ampia e ben organizzata, ideale per visualizzare con chiarezza contenuti complessi, interfacce software, strumenti di editing o timeline. Il tutto con la precisione cromatica distintiva della linea ColorEdge, che garantisce risultati affidabili in ogni fase del flusso di lavoro.

Preimpostazioni precalibrate: spazi colore ottimizzati per fotografia, video e design

Il CS3200X copre il 99% dello spazio colore Adobe RGB e il 96% del DCI-P3. Condizioni ideali per l’editing di immagini, la post-produzione video, il color grading e i flussi di lavoro di stampa. Le preimpostazioni pre-calibrate per Adobe RGB, DCI-P3 e BT.709 consentono di passare rapidamente da uno standard di produzione all’altro. Una preimpostazione per Display P3 garantisce una visualizzazione coerente delle immagini in combinazione con computer portatili come MacBook, smartphone o tablet. Grazie alle preimpostazioni per Hybrid Log-Gamma (HLG) e Perceptual Quantisation (PQ) di EOTF, il CS32000X può anche essere perfettamente integrato nei flussi di lavoro HDR professionali.

Design moderno senza cornice e funzionamento silenzioso

Il nuovo design senza cornice su tre lati crea un ambiente di lavoro moderno, ordinato e focalizzato, contribuendo al contempo a ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Nelle configurazioni multischermo, la cornice ultrasottile assicura una continuità visiva superiore, per un’esperienza di lavoro ancora più immersiva.

Il ColorEdge CS3200X rinuncia completamente all’utilizzo di ventole attive, garantendo un funzionamento assolutamente silenzioso. Una caratteristica ideale per postazioni di lavoro sensibili al rumore e per suite di color grading, dove concentrazione e precisione sono fondamentali.

Connettività flessibile per flussi di lavoro mobili e ibridi

Tramite USB-C, il monitor trasmette il segnale dell’immagine, i dati USB e fino a 70 watt di potenza di ricarica attraverso un unico cavo, perfetto per i creativi che passano da un laptop all’altro e a diverse workstation. Sono disponibili anche HDMI e DisplayPort. Lo switch KVM integrato consente di utilizzare comodamente gli accessori USB, ad esempio collegando automaticamente la webcam, l’interfaccia audio, il mouse e la tastiera al computer sorgente attualmente attivo.

Come primo modello della serie CS, il CS3200X offre anche la funzione Sync Signal, già nota nella serie CG: luminosità, gamma e spazio colore vengono regolati automaticamente in base ai metadati del segnale in ingresso. Questo riduce le impostazioni manuali e garantisce condizioni di lavoro coerenti quando si passa da SDR a HDR o a spazi colore diversi. Sync Signal riduce così il rischio di errori di conversione, fa risparmiare tempo e garantisce una valutazione coerente delle immagini.

Copertura di protezione dalla luce inclusa e materiali sostenibili

Il ColorEdge CS3200X è il primo modello della serie CS a essere fornito di serie con una copertura di protezione dalla luce magnetica. Facile e rapida da applicare, contribuisce a ridurre i riflessi indesiderati e a creare condizioni di visione controllate, fondamentali per una valutazione cromatica affidabile.

Anche in materia di sostenibilità, EIZO dà l’esempio: per il telaio vengono utilizzate materie plastiche con contenuto riciclato, al fine di preservare le risorse e ridurre l’impronta ecologica.

Caratteristiche principali di EIZO ColorEdge CS3200X:

Display 4K UHD da 31,5 pollici con risoluzione 3840 × 2160 pixel

Copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB e 96% DCI‑P3

Luminosità massima di 350 cd/m 2 e contrasto 1300:1

Look-Up Table (LUT) a 16 bit con visualizzazione dell’immagine a 10 bit

Equalizzatore digitale di uniformità (DUE) per una distribuzione omogenea della luminanza e una purezza cromatica costante

Numerose preimpostazioni pre-calibrate per un’ampia varietà di applicazioni professionali

Calibrazione hardware senza perdite tramite ColorNavigator 7 e sensori esterni

Ingresso USB‑C con segnale DisplayPort e Power Delivery fino a 70 W

Hub USB con quattro porte downstream (2× USB 5 Gbps / USB 3 e 2× USB 2) e switch KVM integrato

Funzione Sync Signal per l’adattamento automatico ai parametri del segnale in ingresso

Palpebra protezione ambientale

Garanzia di 5 anni

Disponibilità

La consegna del ColorEdge CS3200X di EIZO è prevista a partire dall’autunno 2026.