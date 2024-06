FlexScan EV3450X: il monitor curvo di EIZO con webcam e microfono integrati

Arriverà presto in Italia un nuovissimo schermo curvo Ultrawide targato EIZO, una novità per il brand che presenta un innovativo prodotto con webcam e microfono integrati. Il modello FlexScan EV3450X a 34,1 pollici vanta un’elevata risoluzione UWQHD (3440×1440 pixel), ampia connettività e supporto docking station USB-C che garantisce una produttività avanzata in ambiti business.

Il monitor FlexScan EV3450X è ideale per lo smart working

FlexScan EV3450X è perfettamente equipaggiato per l’uso quotidiano in ufficio e in smart working, proponendo un’area di visualizzazione molto estesa che permette di svolgere facilmente più attività affiancate, avendo sempre tutto ben visibile e organizzato.

Il FlexScan EV3450X è il primo monitor EIZO a proporre una webcam con microfono incorporato per riunioni e videoconferenze.

La webcam da 5 MP integrata al monitor FlexScan EV3450X è certificata Windows Hello per il riconoscimento facciale e consente di accedere istantaneamente alle proprie sessioni, generando immagini di ottima qualità e colori realistici; il microfono integrato riduce in maniera efficace i rumori in sottofondo, migliorando la qualità audio.

Gli altoparlanti integrati 4W offrono un audio di qualità per partecipare a conferenze online, ascoltare musica e altro ancora, riducendo la quantità di cavi e l‘ingombro sulla scrivania.

Il monitor FlexScan EV3450X offre tante opzioni di connettività per il lavoro ibrido, tra cui l’esclusivo sistema di docking USB-C, una soluzione completa che sostituisce perfettamente un sistema standalone esterno e consente di accedere alle periferiche, ricaricare dispositivi fino ad una potenza di 94W, trasferire dati audio e video e per contare su una connessione ottimale LAN, nel caso in cui il proprio laptop non disponga di una porta Ethernet.

EIZO conferma il suo impegno sui cambiamenti climatici

Il nuovo FlexScan EV3450X è un investimento che crea valore aggiunto, concepito per ridurre la propria impronta ambientale. Il monitor EIZO ha ottenuto la certificazione EPEAT Gold, il gradino più alto nella scala di valutazione. L‘alloggiamento è realizzato per l’80% in plastica riciclata, per l‘imballaggio e la confezione vengono utilizzati cartone e carta riciclata. Il monitor ha ricevuto anche il riconoscimento EPEAT Climate+ a dimostrazione dell’impegno di EIZO sui cambiamenti climatici. I prodotti designati Climate+ soddisfano i rigorosi criteri EPEAT per gli standard di efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia rinnovabile e gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Il display risponde pienamente anche ai criteri di sostenibilità TCO Certified Generation 9 ed ENERGY STAR. I prodotti EIZO sono affidabili strumenti di lavoro che garantiscono una lunga durata di esercizio, ben oltre i cinque anni di garanzia, progettati fin dall’inizio per essere durevoli e riparabili, al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Disponibilità e prezzo

FlexScan EV3450X sarà disponibile sul mercato a partire da metà agosto 2024, prezzo di listino consigliato al pubblico 1.198 EUR (IVA inclusa).