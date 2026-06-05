Epson rinnova la gamma EcoTank con stampanti più compatte e costi di stampa ridotti

Epson amplia la gamma EcoTank con quattro nuovi modelli pensati per le famiglie e gli utenti di uffici domestici che desiderano una stampa quotidiana affidabile e a bassissimo costo, senza la seccatura delle cartucce. Questa nuova gamma comprende stampanti più piccole di almeno il 25% rispetto ai modelli della concorrenza(1), fino a tre anni di inchiostro incluso nella confezione(2) e un risparmio fino al 95% sui costi di stampa(3).

I nuovi modelli sono:

− EcoTank ET-1910: progettata per le famiglie che desiderano stampare senza problemi, senza cartucce e con la possibilità di stampare dal cellulare.

− EcoTank serie ET-2910: per stampe, scansioni e copie affidabili e a bassissimo costo.

− EcoTank serie ET-2920: con la comodità di uno schermo a colori da 3,7 cm.

− EcoTank serie ET-4900: con alimentatore automatico di documenti e uno schermo a colori da 3,7 cm, è pensata per gli utenti di home office e piccoli uffici che necessitano di soluzioni di stampa veloci e affidabili.

“Una delle maggiori frustrazioni che le persone hanno nei confronti della stampa a casa – ha dichiarato Renato Salvò, Manager Business Management Home&Office Product di Epson Italia – è il costo continuo e la scomodità della sostituzione delle cartucce. La nostra linea EcoTank è stata progettata fin dall’inizio per eliminare completamente questo problema, offrendo modelli affidabili, facili da usare e con un bassissimo costo per pagina. Grazie al loro ingombro ridotto, alla moderna connettività e all’elevata resa in pagine, i nuovi modelli sono l’ideale per chi cerca una stampa quotidiana senza problemi che offra convenienza e valore a lungo termine.”

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Ideali per le famiglie e per gli utenti SOHO che stampano di tutto, dai compiti a casa ai documenti per i viaggi, all’amministrazione domestica e alle pratiche aziendali, le nuove stampanti EcoTank uniscono l’alta qualità di stampa a costi di gestione bassissimi, moderne funzioni di connettività e un design più compatto che mai, con un ingombro ridotto di almeno il 25% rispetto ai modelli della concorrenza(2).

Come tutte le EcoTank, non hanno cartucce, ma capienti serbatoi di inchiostro ricaricabili e includono fino a tre anni di inchiostro nella confezione2, aiutando gli utenti a risparmiare fino al 95% sui costi di stampa rispetto alle stampanti con cartucce tradizionali(3).

Compatte, ma anche ricche di funzioni, le nuove stampanti sono progettate per rendere la stampa quotidiana più semplice e senza stress. Grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct integrata, gli utenti possono stampare facilmente da laptop, smartphone e tablet, mentre il supporto migliorato per le reti mesh Wi-Fi contribuisce a garantire un’esperienza di stampa wireless stabile e affidabile. Sono inoltre compatibili con Smart Panel di Epson, che consente di stampare, copiare e scansionare direttamente dai dispositivi smart, oltre a monitorare i livelli di inchiostro, risolvere i problemi e gestire le impostazioni della stampante in remoto(4). Queste nuove EcoTank sono ora compatibili con Apple AirPrint™ che permette di stampare in modalità wireless foto, e-mail, pagine web e documenti da iPad, iPhone e iPod touch senza installare alcun driver(5).

Il set di flaconi dell’inchiostro di ricambio, progettato per una produzione costante e di alta qualità, può stampare fino a 4.700 pagine in bianco e nero e 7.500 pagine a colori(6), riducendo in modo significativo la necessità di ricarica e contribuendo a minimizzare gli sprechi.

Nonostante il design compatto, le nuove stampanti includono una serie di funzioni che aumentano la produttività, tra cui un vassoio carta posteriore da 100 fogli, la stampa di foto senza bordi fino a 10×15 cm e una velocità di stampa fino a 11 pagine al minuto(7).

Realizzate con la tecnologia di stampa Heat-Free di Epson, le stampanti EcoTank sono progettate per durare nel tempo e per essere efficienti dal punto di vista energetico, con la testina di stampa progettata per durare tutta la vita della stampante(8). La gamma vanta inoltre una durata di 50.000 pagine e un basso consumo energetico.

Le caratteristiche principali dei nuovi modelli EcoTank includono:

− Risparmio fino al 95% sui costi di stampa rispetto alle stampanti tradizionali a cartuccia.

− Fino a tre anni di inchiostro inclusi nella confezione.

− Flaconi d’inchiostro ad alta resa per stampare fino a 4.700 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori.

− Design ultracompatto, ideale per la casa e piccole postazioni di lavoro.

− Sistema di ricarica dei serbatoi d’inchiostro semplice, pratico e pulito. I flaconi richiudibili e antigoccia si adattano solo con i serbatoi del colore corrispondente.

− Connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct con supporto avanzato per le reti mesh.

− Applicazione Epson Smart Panel e compatibilità con Apple AirPrint™ per la stampa, la scansione e la gestione della stampante in mobilità.

− Velocità di stampa fino a 11 ppm.

− Stampa di foto senza bordi fino a 10×15 cm.

− Tecnologia di stampa che non utilizza calore, per un’elevata durata e un basso consumo energetico.

− Durata di 50.000 pagine e ridotti requisiti di manutenzione.

− Zero sprechi di cartucce.

Note: (1) Applicabile solo alle serie ET-1910, ET-2910, ET-2920. Il confronto si basa sul volume minimo (L×P×H) delle 20 stampanti A4 a colori con serbatoio d’inchiostro equivalenti più vendute dalla concorrenza in Europa con velocità di stampa in bianco e nero di 10-12 ppm (ISO 24734), esclusi i modelli con alimentatore automatico di documenti (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q1 2025-Q4 2025 shipments, pubblicato nel Q1 2026). Il confronto utilizza le specifiche ufficiali dei produttori. (2) L’inchiostro è incluso nella confezione al momento dell’acquisto. Basato su un volume di stampa di 100 pagine A4 al mese e sulla resa più bassa prodotta dal set di inchiostri incluso. Sono esclusi i modelli fotografici e business. (3) In base ai calcoli di Epson, il costo medio per pagina risparmiato e il numero medio di cartucce a getto d’inchiostro necessarie per stampare lo stesso numero di pagine della resa media dei flaconi d’inchiostro Epson EcoTank ‘101’, ‘102’, ‘103’ e ‘104’. Confronto tra la resa media (stampe A4 del modello di test ISO/IEC 24712) delle serie di flaconi d’inchiostro EcoTank ‘101’, ‘102’, ‘103’ e ‘104’ e i materiali di consumo originali (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, 2024 Shipments, pubblicato nel primo trimestre del 2025) utilizzati nei 40 dispositivi a getto d’inchiostro a colori A4 più venduti in Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2024 Shipments, pubblicato nel primo trimestre del 2025). Costo per pagina calcolato dividendo il prezzo medio di vendita del flacone/cartuccia in questione, rilevato da IDC, per la resa. (4) Le soluzioni di stampa mobile richiedono una connessione wireless e/o a Internet alla stampante. Per un elenco delle stampanti Epson Connect abilitate, dei dispositivi compatibili, delle app e delle modalità di connessione, visitare il sito www.epson.eu/connect. (5) AirPrint™ è una tecnologia di Apple Inc. che ti permette di creare documenti stampati di alta qualità dal tuo iPhone, iPad, Mac o Apple Vision Pro senza scaricare o installare driver. Le caratteristiche di AirPrint includono un facile rilevamento, la selezione automatica dei supporti e opzioni di finitura di qualità professionale. (6) I rendimenti indicati sono estrapolati in base alla metodologia originale di Epson dalla simulazione di stampa dei modelli di prova forniti in ISO/IEC 24712 o 29103. I rendimenti indicati NON si basano su ISO/IEC 24711 o 29102. I rendimenti indicati possono variare a seconda delle immagini che stai stampando, del tipo di carta che stai utilizzando, della frequenza delle tue stampe e delle condizioni ambientali come la temperatura. Durante la configurazione iniziale della stampante, viene utilizzata una certa quantità di inchiostro per riempire gli ugelli della testina di stampa, pertanto la resa del set iniziale sarà inferiore. (7) Determinato in conformità con la norma ISO/IEC 24734 che mostra la media di ESAT del test di categoria Office per default simplex. Per maggiori informazioni visita il sito web di Epson (8) Ciò significa che, grazie all’esclusiva tecnologia Micro Piezo, la testina di stampa Epson è stata progettata per essere un elemento permanente della stampante e non richiede una sostituzione periodica per mantenere le prestazioni e l’efficienza. Tuttavia, questo non costituisce una dichiarazione di garanzia aggiuntiva; si applicano i termini di garanzia standard di Epson.