FastConnect 7700: a tutta velocità verso il Wi-Fi 7

Qualcomm Technologies è da sempre un punto di riferimento nel settore della connettività, grazie alla sua capacità di innovare e far evolvere interi ecosistemi; esattamente quello che oggi Qualcomm sta realizzando con il sistema di connettività mobile FastConnect 7700.

FastConnect 7700 accelera la diffusione del Wi-Fi 7 portando questa tecnologia all’avanguardia su un maggior numero di telefoni accessibili al grande pubblico. Si tratta di un punto di svolta per i produttori di dispositivi, offrendo ai consumatori una connettività ad alta velocità senza precedenti e superando significativamente le prestazioni Wi-Fi 7 di dispositivi di punta come l’iPhone 16 Pro.

FastConnect 7700 e i vantaggi del Wi-Fi 7

Perché i consumatori dovrebbero interessarsi al Wi-Fi 7?

Il Wi-Fi 7 porta benefici significativi a tutti, sia all’utente comune che agli appassionati di tecnologia. Poiché le dimensioni di foto e video sono sempre più significative, grazie alla qualità 4K e 8K, il caricamento sul cloud o su dischi rigidi esterni richiede velocità più elevate per il trasferimento dei dati. Per i giocatori, sia occasionali che esperti, la latenza simile a quella delle connessioni cablate e le velocità fulminee garantiscono prestazioni di gioco fluide, accesso rapido al gameplay e gestione senza sforzo di file di gioco di grandi dimensioni, espansioni frequenti e aggiornamenti. Per i professionisti della produttività che utilizzano il telefono per numerose attività, il multitasking tra applicazioni è fluido e veloce grazie alla connettività Wi-Fi 7 ad alte prestazioni.

In che modo Qualcomm ha guidato il percorso verso il Wi-Fi 7?

L’approccio innovativo di Qualcomm alla tecnologia Wi-Fi ha portato a oltre 1000 progetti vincenti basati sul Wi-Fi 7 in diverse categorie, tra cui smartphone, router, automotive e computer. Questa leadership è evidente nel segmento degli smartphone premium grazie a FastConnect 7800 (la prima soluzione Wi-Fi 7 al mondo) e FastConnect 7900 (la soluzione di Qualcomm di seconda generazione che offre prestazioni Wi-Fi 7 migliorate dall’intelligenza artificiale e un’integrazione leader nel settore della tecnologia di prossimità).

In che modo FastConnect 7700 sta rivoluzionando il settore per i produttori di dispositivi?

Qualcomm ha presentato FastConnect 7700, l’ultimo sistema di connettività mobile dotato di Wi-Fi 7 ad alte prestazioni, funzionalità avanzate di prossimità e supporto per Snapdragon Sound Technology Suite e Qualcomm Expanded Personal Area Network Technology (XPAN) per connettersi senza interruzioni ai dispositivi audio vicini.

FastConnect 7700, con la sua ricca gamma di funzionalità premium, è progettato appositamente per soddisfare i requisiti di mercato degli smartphone di fascia media. Integrando componenti esterni, inoltre, FastConnect 7700 ottimizza l’area del PCB e riduce i costi della soluzione, rendendo il Wi-Fi 7 più conveniente e accessibile che mai.

FastConnect 7700 sfrutta le principali funzionalità del Wi-Fi 7 che lo rendono un aggiornamento essenziale rispetto ai design Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, tra cui Multi-Link Operation (MLO) per massimizzare le prestazioni con gli Access Point (AP) Wi-Fi 7. Questi progressi consentono agli smartphone di gestire applicazioni più impegnative, come il gaming mobile e i video 4K e 8K, sempre più richiesti dai consumatori.

Perché i canali a 320 MHz sono così importanti per i sistemi FastConnect?

Una caratteristica fondamentale dell’intera gamma FastConnect è il supporto per l’utilizzo di canali a 320 MHz. L’uso di canali più ampi nelle bande di spettro elevate, rispetto ai canali massimi di 160 MHz con Wi-Fi 6/6E, garantisce prestazioni più veloci, minore latenza e prestazioni sostenute anche a distanza.

Aumento delle prestazioni pure : Una maggiore velocità di trasmissione dei dati consente tassi di trasferimento più rapidi. Ciò si traduce in un notevole aumento delle prestazioni, ideale per applicazioni che richiedono molta larghezza di banda, come lo streaming video ad alta definizione e il trasferimento di file di grandi dimensioni.

: Una maggiore velocità di trasmissione dei dati consente tassi di trasferimento più rapidi. Ciò si traduce in un notevole aumento delle prestazioni, ideale per applicazioni che richiedono molta larghezza di banda, come lo streaming video ad alta definizione e il trasferimento di file di grandi dimensioni. Miglioramenti della latenza : La maggiore larghezza di banda fornita dai canali a 320 MHz riduce la congestione della rete e migliora l’efficienza complessiva. Ciò porta a una latenza inferiore, cruciale per applicazioni in tempo reale come il gaming online e le videoconferenze, garantendo un’esperienza utente più fluida e reattiva.

: La maggiore larghezza di banda fornita dai canali a 320 MHz riduce la congestione della rete e migliora l’efficienza complessiva. Ciò porta a una latenza inferiore, cruciale per applicazioni in tempo reale come il gaming online e le videoconferenze, garantendo un’esperienza utente più fluida e reattiva. Superiorità delle prestazioni a distanza: I canali più ampi consentono migliori prestazioni di velocità a distanza nella banda a 6 GHz, il che significa che i dispositivi possono mantenere velocità dati più elevate anche a distanze maggiori dal punto di accesso.

Ogni FastConnect Wi-Fi 7 supporta i canali a 320 MHz, cosa che non si può dire per tutte le soluzioni dei concorrenti. Ad esempio, l’iPhone 16 Pro utilizza una soluzione Wi-Fi 7 della concorrenza che non supporta i canali a 320 MHz, il che significa che le sue prestazioni somigliano più a quelle di una soluzione Wi-Fi 6E.

Come si confrontano le prestazioni del Wi-Fi 7 a 320 MHz con la concorrenza?

Per capire cosa significa per gli utenti di smartphone, Qualcomm ha testato i suoi sistemi FastConnect Wi-Fi 7 rispetto alla soluzione di concorrenti per dimostrare la differenza di prestazioni. Attualmente, in un confronto diretto di velocità, i sistemi Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7 sono stati in grado di raggiungere picchi di velocità di connettività Wi-Fi fino a 2 volte superiori a quelle dell’iPhone 16 Pro.