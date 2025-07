FR55: il Mobile Computer di Zebra che supporta i soccorritori in prima linea

Zebra Technologies, specialista globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro operativi presenta il mobile computer per primi soccorritori FR55, progettato per soddisfare le esigenze operative dei settori dell’emergenza, difesa e sicurezza.

L’FR55 nasce per accompagnare la transizione dalle reti radio digitali TETRA ai servizi mission-critical 3GPP (MCX) su reti a banda larga avanzate. Questo cambiamento è guidato dalla necessità di garantire connessioni affidabili, supporto multimediale di alto livello e ottimizzazione dei costi. L’FR55 risponde a queste esigenze, supportando tecnologie 4G/LTE e 5G in linea con la progressiva migrazione dei servizi su banda larga.

Grazie all’integrazione MCX, l’FR55 è interoperabile con TETRA e altri sistemi legacy narrowband come DMR e TETRAPOL. Il dispositivo include Agnet, la piattaforma avanzata di comunicazioni critiche di Airbus, per abilitare funzionalità MCX di nuova generazione tramite rete broadband.

“Airbus è orgogliosa di collaborare con Zebra nel lancio di questo nuovo dispositivo per il mercato della sicurezza pubblica,” afferma Mika Laitinen, Head of Portfolio Management for Public Safety and Security, Airbus. “Grazie all’integrazione con Agnet, l’FR55 consente l’accesso istantaneo a voce, dati, video in diretta e localizzazione, il tutto con crittografia di alto livello, migliorando la consapevolezza operativa degli operatori sul campo”.

L’FR55 è dotato di WiFi 5G di seconda generazione, WiFi 6E e Bluetooth v5.3 per accedere a reti sicure e di Evolved Multimedia Broadcast Multicast Services (eMBMS), ideale per operare in ambienti particolarmente affollati come stadi, manifestazioni o interporti (snodi di trasporto). Un pulsante di emergenza montato sulla parte superiore consente agli utenti di chiamare rapidamente i soccorsi.

“Abbiamo progettato l’FR55 partendo da ciò che serve oggi agli operatori in prima linea, offrendo loro una soluzione che risolve problemi come la scarsa larghezza di banda e la limitata disponibilità di spettro”, ha dichiarato Oliver Ledgard, Public Safety Strategy Director, EMEA, Zebra Technologies. “L’FR55 offre comunicazioni multimediali sicure, nonché l’acquisizione, l’accesso e la condivisione di dati avanzati”.

Grazie al processore Qualcomm di ultima generazione e al supporto a lungo termine del sistema operativo Android 18, l’FR55 è pronto per l’AI e la realtà aumentata. Il mobile computer è inoltre in grado di eseguire molte app contemporaneamente, di fornire una rapida elaborazione dei dati e di garantire una geolocalizzazione sicura.

“L’esigenza di disporre di dispositivi per la gestione dei dati ad alte prestazioni nelle mani dei soccorritori non è mai stata così forte”, ha dichiarato Ken Rehbehn, Principal Analyst di CritComm Insights. “La combinazione tra connettività 5G ad alta velocità e potenti capacità di elaborazione dei dati è necessaria per garantire per coordinare efficacemente le squadre in scenari sempre più complessi “.