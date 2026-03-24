FUJIFILM Europe lancia le multifunzione Apeos in Belgio e Lussemburgo

FUJIFILM Europe amplia la propria gamma di stampanti multifunzione Apeos1 (MFP) e stampanti monofunzione (SFP) in Belgio e Lussemburgo (di seguito: BeLux). Questo lancio segna una tappa fondamentale nella strategia di crescita europea di Fujifilm: i mercati del Belgio e del Lussemburgo diventano l’ottavo e il nono mercato in cui viene offerta la gamma, dopo il successo ottenuto nel Regno Unito, in Italia, Francia, Spagna, Polonia, Slovenia e Paesi Bassi. In Belgio e Lussemburgo, la gamma Apeos sarà distribuita tramite il partner locale Delo BV.

Sviluppata da FUJIFILM Business Innovation Corp. of Japan, azienda leader nel settore delle soluzioni di stampa multifunzione in formato A3 nella regione Asia-Pacifico3, la serie Apeos si basa su decenni di esperienza nel campo delle tecnologie di imaging e dei toner. La gamma Apeos è progettata per supportare sia il lavoro in ufficio che quello ibrido e combina interfacce utente intuitive con una gestione flessibile dei supporti e funzioni di scansione avanzate. Oltre alle funzionalità volte a migliorare la produttività, i dispositivi offrono solide funzionalità di sicurezza4 per proteggere documenti, utenti e dati, nonché funzioni che consentono di svolgere le attività quotidiane in modo più efficiente.

La serie sarà distribuita nel BeLux da Delo BV, che consentirà alle aziende di tutta l’area BeLux di accedere alle tecnologie Fujifilm avanzate, sicure e pensate per l’ufficio – caratterizzate da fusione IH a basso consumo energetico, toner Super EA-Eco a bassa temperatura5e consumi ridotti – attraverso un partner dotato di una profonda competenza locale e di un’infrastruttura di assistenza.

“Dopo esserci guadagnati un’ottima reputazione grazie alla gamma di soluzioni di stampa professionale di Fujifilm, siamo orgogliosi di essere il partner che introduce la linea Apeos per l’ufficio nel mercato del BeLux”, afferma Koen Smetsers, Commercial Manager presso Delo BV. “Questa serie offre alle organizzazioni in Belgio e Lussemburgo una nuova opzione per le loro esigenze di trasformazione digitale. La combinazione tra l’eccellenza produttiva di Fujifilm e la nostra competenza nell’assistenza locale garantisce ai clienti strumenti ad alte prestazioni progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di lavoro flessibili.”

I modelli Apeos inizialmente disponibili nel BeLux includono:

· MFP A3 a colori: Apeos serie C7070 e Apeos serie C3060

· MFP A4 a colori: Apeos serie C4030

· SFP A4 a colori: ApeosPrint C4030

· MFP A3 monocromatiche: Apeos serie 5570 e Apeos serie 3560

· MFP A4 monocromatiche: Apeos serie 5330

· SFP A4 monocromatiche: ApeosPrint 5330

“Il lancio in Belgio e Lussemburgo rappresenta un momento fondamentale nella nostra espansione strategica in Europa, segnando il nostro ottavo ingresso in un nuovo mercato in meno di due anni“, afferma Matthew Wrighton, Direttore Device Technology and Partner Development, Fujifilm Europe. “La rapida diffusione della serie Apeos in tutta Europa dimostra che esiste una forte domanda di tecnologie per l’ufficio in grado di coniugare prestazioni ad alta velocità con i rigorosi standard di sicurezza e sostenibilità richiesti dai moderni ambienti di lavoro. Siamo lieti di proseguire la nostra proficua collaborazione con Delo BV per fornire queste soluzioni al mercato BeLux”.

Note

1 Apeos è un marchio Fujifilm sviluppato da FUJIFILM Business Innovation per le stampanti e i dispositivi multifunzione. Il marchio è evoluto in un marchio integrato per i prodotti per ufficio Fujifilm, compresi soluzioni e servizi.

2 La serie Apeos ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il BLI 2022 A3 Pick Award assegnato da Keypoint Intelligence per il modello Apeos C7070 e, per il modello Apeos C4030, il BLI 2023 A4 Pick Award, un iF Design Award per il design incentrato sull’utente nel 2025 e un Red Dot Design Award nella categoria Product Design nel 2025.

3 Fonte: IDC WW HCP Tracker, 2025Q4, quota per stampanti laser a colori A3 dell’azienda, anno: CTY2024

4 Per garantire l’affidabilità della sicurezza delle stampanti multifunzione (MFP), FUJIFILM Business Innovation ha ottenuto la certificazione “ISO/IEC 15408”, uno standard internazionale relativo alla progettazione e alla gestione della sicurezza informatica delle stampanti multifunzione, nonché la certificazione di sicurezza (BLI Security Seal – Device Penetration) superando il programma di validazione della sicurezza (Security Validation Program) di Keypoint Intelligence, un’agenzia di valutazione indipendente statunitense.

5 Tecnologia di FUJIFILM Business Innovation: Super EA-Eco Toner for Digital Images FUJIFILM Business Innovation CO. Compatibile con le serie Apeos C7070 e 5570, Apeos/ApeosPrint C4030 e Apeos/ApeosPrint 5330.