Gigaset GL7, il nuovo telefono crossover

Gigaset GL7 è un telefono a conchiglia con tradizionali comandi a pulsante ma “aperto” alle più comuni APP quali WhatsApp, Google Maps, YouTube, Facebook e altre ancora. Il Gigaset GL7 abilitato a Internet abbina il meglio di due mondi.

Come parte integrante della serie Gigaset life, il dispositivo è principalmente dedicato ad un pubblico senior e all’utenza che preferisce non interagire con un touch screen, ma vuole comunque controllare le e-mail, navigare sul web e inviare e ricevere testi e foto tramite applicazioni di messaggistica.

Il Gigaset GL7 ha un pulsante dedicato al servizio di messaggistica WhatsApp ed è dotato di funzione SOS per attivare una chiamata di emergenza che compone cinque numeri predefiniti in successione fino a quando non viene stabilita una connessione.

Mutuando una terminologia dall’automotive, il Gigaset GL7 si può definire un crossover. Più di un telefono cellulare, ma non ancora uno smartphone. Un dispositivo principalmente orientato alla comunicazione verbale con in più la possibilità di usare pratiche APP, ma senza un touch screen. Il Gigaset GL7 è un comodo e solido telefono cellulare a conchiglia dotato di fotocamera, localizzatore GPS, Bluetooth, lettore musicale e video.

I telefoni fissi e mobili della serie Gigaset life sono tutti accomunati da una qualità audio nelle chiamate superiore alla media, suonerie particolarmente forti, una chiara navigazione nei menu, un display di facile lettura e una tastiera illuminata con grandi tasti a isola, progettata per soddisfare le esigenze di un pubblico senior.

Non solo per senior

Il Gigaset GL7 ha approccio retrò. Un classico “flip phone”, ma con tre slot per schede, GPS, connessione internet veloce e servizi multimediali, che non dispiacerà ad un pubblico più ampio.

Gigaset sviluppa con frequenza soluzioni di comunicazione particolari; ad esempio il portatile DECT ION che può essere usato come cuffia per le riunioni tramite Microsoft Teams, ZOOM o WebEx.

Con il GL7 Gigaset ha stabilito che un telefono cellulare non deve necessariamente essere gestito attraverso un touchscreen e che anche a bordo di un cellulare WhatsApp o Google Maps sono comodi e funzionali. Ecco dunque un cellulare con i suoi regolamentari pulsanti al quale è stato aggiunto un tasto dedicato a WhatsApp.

Il Gigaset GL7 è dotato di una propria base di ricarica; una soluzione pratica che evita il disordine dei cavi.

Un’altra dotazione importante è quella del tasto di emergenza. Quando il pulsante SOS viene premuto, vengono chiamati fino a cinque numeri di telefono predefiniti. Se nessuno risponde al primo, viene chiamato automaticamente il numero successivo.

Più versatile di un telefono cellulare, più semplice di uno smartphone

Le caratteristiche del Gigaset GL7 rendono chiara la definizione di “crossover”.

I numeri di telefono importanti possono essere memorizzati su tre tasti di selezione rapida, il dispositivo ha una funzione vivavoce, può riprodurre suonerie MP3 e ha il Bluetooth per l’accoppiamento con un auricolare wireless. Queste sono le normali funzioni di un telefono cellulare.

Inoltre, il dispositivo è in grado di accedere a Internet con WLAN, 4G e un proprio browser.

Il sistema operativo KaiOS, fatto su misura per i telefoni con tastiera, permette di accedere a un’APPStore con applicazioni come Facebook, Wikipedia, Google Duo o YouTube.

Premendo il pulsante WhatsApp, si apre l’APP di messaggistica e si può leggere e rispondere ai messaggi.

Il Gigaset GL7 riproduce video con audio e offre un proprio lettore di musica e video. Anche semplici giochi funzionano sul dispositivo. Le fotografie possono essere scattate con la fotocamera integrata da 2MP e il modulo GPS integrato consente l’utilizzo di servizi di localizzazione come Google Maps.

La memoria integrata di 4 GB può essere espansa fino a 128 GB con una scheda microSD.

Allo stesso tempo, il cellulare accoglie due schede SIM, ad esempio, per effettuare chiamate a tariffe più economiche con una scheda prepagata acquistata all’estero in vacanza.

Gigaset GL7 viene fornito con una base di ricarica, cuffie e una guida rapida. È disponibile nel colore grigio titanio presso i migliori rivenditori e nei negozi online, nonché nel negozio online Gigaset a 109 euro.