Honeywell CT32: l’attesa è finita per la vendita al dettaglio!

Da vicino o da lontano, per un solo codice o un’intera serie, il nuovo Honeywell CT32 è il mobile computer detective della scansione e la scelta giusta per la vendita al dettaglio. Grazie all’acquisizione fulminea dei dati e al motore di scansione FlexRange ad alta precisione, nulla gli sfugge. Rileva tutti i codici a barre negli angoli più remoti del negozio o del magazzino, dove i codici a barre amano nascondersi sugli scaffali più alti o dietro le scatole impilate.

Ergonomico, leggero e robusto per gli ambienti difficili

Il CT32 di Honeywell è stato concepito per essere semplice da usare ed eccezionalmente resistente per poter funzionare in modo affidabile nei contesti frenetici della vendita al dettaglio. Con un peso di soli 269 grammi e uno spessore di soli 13,9 mm, è facile da usare con una sola mano ed entra in quasi tutte le tasche.

Il CT32 è robusto: certificato IP65/IP68 per resistere all’acqua e alla polvere, resiste anche a cadute da 1,5 metri di altezza senza bisogno di custodia protettiva in gomma e sopravvive a mille cadute da 0,5 metri. In poche parole, è lo strumento perfetto per la quotidianità spesso frenetica della vendita al dettaglio!

Progettato per durare anche in un futuro lontano

Il processore del CT32 supporta Android 14, con aggiornamenti garantiti fino ad Android 16 e probabile supporto per Android 18. I tuoi clienti possono quindi beneficiare degli aggiornamenti di sicurezza più a lungo rispetto a quanto offerto dai dispositivi di fascia consumer o a molti altri dispositivi robusti. Il vantaggio? I clienti possono contare sul loro CT32 per anni, senza alcuna preoccupazione.

Connettività Affidabile

Con 5G e Wi-Fi 6E opzionali, il CT32 offre una connettività senza interruzioni, un’ampia larghezza di banda e una latenza ultra-bassa, perfette per applicazioni con un volume di dati elevato. I dati vengono acquisiti e trasmessi alla velocità della luce, con una comunicazione affidabile ovunque sia necessario.

Un concentrato di potenza

Tra i numerosi punti di forza del CT32 vi è un’arma segreta pensata appositamente per il settore del retail: il motore di scansione FlexRange, in grado di acquisire i codici a barre con rapidità e precisione da 11 metri di distanza. Il mirino verde brillante è visibile anche alla luce diretta del sole. E non è tutto: in combinazione con Mobility Edge, Operational Intelligence, Smart Talk e Smart Pay, il CT32 diventa uno strumento all-in-one essenziale per ottimizzare i processi aziendali.

Ciclo di vita lungo con Mobility Edge

Essendo parte della famiglia Mobility Edge, il CT32 è stato concepito per durare nel tempo. Offre ai clienti una protezione dell’investimento a lungo termine, prestazioni elevate e semplicità di installazione, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

La sicurezza prima di tutto

La sicurezza ha rappresentato una priorità assoluta nello sviluppo del CT32, che è sicuro di fabbrica, sicuro di default e sicuro nell’installazione. Mobility Edge garantisce aggiornamenti di sicurezza regolari, segue le migliori pratiche di codifica e assicura una verifica continua delle vulnerabilità.

Più intelligente con il cloud

Il CT32 si collega anche a Operational Intelligence, soluzione cloud di Honeywell che va oltre i tradizionali strumenti MDM, analizzando i dati e trasformandoli in informazioni utili. Questo semplifica la gestione del ciclo di vita, aumenta la produttività e riduce i costi operativi.

Tutti gli accessori di cui si ha bisogno

È disponibile un’ampia gamma di accessori per il CT32: caricatori docking universali (con o senza alimentatore) che i clienti possono aggiornare facilmente senza attrezzi, basi di ricarica con o senza supporto, caricatori a 4 postazioni con coppe intercambiabili, impugnature per la scansione, lettori RFID, cuffie, caricabatterie a 4 alloggiamenti e cinturini da polso.

Scopri il mobile computer CT32 e molti altri prodotti Honeywell per il settore retail!

E per maggiori informazioni visita il sito Jarltech.