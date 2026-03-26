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    Huawei porta l’intelligenza al centro delle reti campus

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    Huawei amplia il proprio portafoglio integrando fibra ottica ad altissima velocità, architetture Wi-Fi di nuova generazione e capacità di intelligenza artificiale distribuite direttamente nella rete per rispondere alla crescente necessità di gestire flussi di dati ad alta densità

    Huawei
    Shawn Zhao, President of the Campus Network Domain - Data Communication Product Line di Huawei

    Huawei amplia il proprio portafoglio per le reti campus con una serie di soluzioni che ridefiniscono il concetto di connettività intelligente, integrando fibra ottica ad altissima velocità, architetture Wi-Fi di nuova generazione e capacità di intelligenza artificiale distribuite direttamente nella rete. In uno scenario in cui le reti campus devono garantire sicurezza crescente e capacità di gestire flussi di dati ad altissima densità senza compromettere l’esperienza utente, Huawei risponde con un approccio end-to-end che abbraccia l’intera architettura – dall’accesso fisso alla gestione intelligente – supportato da ricerca e visione di settore.

    Shawn Zhao, President of the Campus Network Domain – Data Communication Product Line di Huawei, ha dichiarato: “La trasformazione digitale e intelligente sta investendo ogni settore industriale e i campus AI sono già una realtà concreta: migliorano l’efficienza produttiva attraverso processi ottimizzati, integrano l’intelligenza nelle reti per connettere ogni cosa in modo intelligente e sfruttano le reti stesse per rendere l’intelligenza universalmente accessibile, accelerando la trasformazione di interi ecosistemi industriali”.

    iFTTO supporta la trasformazione intelligente delle reti campus

    La fibra ottica è il primo pilastro con cui Huawei ridisegna l’architettura del campus intelligente. L’azienda ha trasformato la propria soluzione FTTO (Fiber to the Office) in iFTTO, portandola in una dimensione inedita: quella dell’intelligenza. Queta innovazione è stata progettata per spingere le reti campus oltre la tradizionale connettività verso la convergenza multidimensionale delle informazioni e l’Internet of Things. Il cuore della soluzione, che ha già supportato oltre 15.000 campus nel mondo, è il concetto O-N.E.X.T., che combina tecnologie ottiche e intelligenti in cinque dimensioni:

    · N – Network Unified by Optical: le reti ottiche si connettono direttamente ai terminali, trasformando l’architettura da due livelli a uno solo.

    · E – Ecosystem of Open IoT: realizzato grazie al primo access point Wi-Fi 7 ottico IoT del settore con moduli NearLink e Bluetooth integrati, che abilita deployment unificato e un bus condiviso per connettività di rete e IoT.

    · X – X-Dimensional Information Fusion: supporta sorgenti di dati multidimensionali come visione artificiale, canali Wi-Fi, radiofrequenza e LiDAR 3D, abilitando diverse applicazioni AI attraverso computing collaborativo multimodale.

    · T – Towards Autonomous Operation: primo agente intelligente del settore per la gestione O&M di campus all-optical, con supporto a operations interattive e proattive e gestione closed-loop.

    · O – Open 3-Layer Computing Power: supporta il deployment di applicazioni AI in diversi settori attraverso la sinergia cloud-edge-device.

    Connessione e sicurezza a tutto campo: Xinghe ridefinisce il campus nell’era dell’AI

    Con Xinghe AI Full-Scope Security Campus, Huawei ridefinisce i confini delle capacità di sicurezza delle reti campus, abilitando una protezione multidimensionale che abbraccia mondo digitale e fisico. La soluzione articola questa visione in quattro dimensioni chiave:

    · Sicurezza degli asset: tecnologia di identificazione per clustering che riconosce automaticamente i terminali non intelligenti con una precisione del 95%, individuando comportamenti anomali in pochi secondi e bloccandoli in modo proattivo.

    · Sicurezza della connettività: tecnologia esclusiva Wi-Fi Shield contro l’intercettazione dei dati a livello fisico, con algoritmi MACsec end-to-end e crittografia post-quantistica (PQC) per una protezione duratura anche nell’era del computing quantistico.

    · Sicurezza degli spazi: tecnologia Wi-Fi CSI per monitorare la sicurezza degli spazi fisici tramite un singolo access point, rilevando attività non autorizzate in pochi secondi nel pieno rispetto della privacy.

    · Sicurezza della privacy: soluzione iGuard AP per il rilevamento completo, preciso e continuativo (24/7) di dispositivi di ripresa illeciti in ambienti riservati.

    A completare il portfolio, Huawei ha annunciato il primo rilascio commerciale dell’access point AirEngine Pre Wi-Fi 8, nuovo traguardo in termini di affidabilità wireless, prestazioni ed esperienza mobile nell’era dell’AI.

    Intelligent Office Space: intelligenza a misura di ufficio

    La visione di Huawei per l’ufficio intelligente si concretizza nella soluzione Intelligent Office Space che, integrando i servizi intelligenti, i servizi di connettività e il sensing multidimensionale di Huawei eCampusCore, porta l’intelligenza artificiale direttamente negli ambienti di lavoro. La soluzione ottimizza la navigazione interna e l’efficienza delle riunioni attraverso assistenti intelligenti e offre ai manager una gestione intelligente degli asset aziendali, trasformando ogni spazio fisico in un ambiente capace di rispondere attivamente alle esigenze di chi lo abita e di chi lo amministra.

    A supporto di questa visione, Huawei ha pubblicato due white paper che approfondiscono le tendenze e le architetture di riferimento per le reti campus di prossima generazione. Il white paper “High-Quality 10 Gbps Campus Network”, realizzato insieme a diverse organizzazioni internazionali di settore, elabora in modo sistematico il concetto e gli obiettivi delle reti campus AI ad alta qualità da 10 Gbps, fornendo soluzioni per settori quali education, pubblica amministrazione, finanza, sanità, manifatturiero, retail e hospitality, e include oltre dieci casi applicativi di rilevanza mondiale. Il white paper “AI Campus”, definisce invece per la prima volta sei caratteristiche tecniche fondamentali dell’AI Campus – dalla coesistenza Human Intelligenze-Artificial Intelligente alla sicurezza resiliente, passando per sensing multidimensionale ed eco-sostenibilità – delineando un’architettura di riferimento applicabile a 11 tipologie di campus e 17 spazi intelligenti.

     

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