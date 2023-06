HXC-FZ90: da Sony una nuova camera 4K per i professionisti dell’immagine

Sony annuncia HXC-FZ90, la propria system camera di produzione live, conveniente per le emittenti e le società di produzione di eventi che hanno bisogno di una soluzione di qualità per il sistema di produzione immediata in 4K.

“Via via che i formati di produzione si diversificano a seconda dei progetti, vediamo che le aziende sono sempre più alla ricerca di un modo possibile per passare a richiesta tra 4K, HD e HDR. Potrebbero produrre ancora la maggior parte delle commesse in HD ma sanno di aver bisogno di scalabilità e desiderano poter rispondere ora ai brief con un component 4K o HDR”, ha commentato Norbert Paquet, Head of Live Production, Sony Europe.

Sebbene la maggior parte di aziende di produzione di eventi, organizzazioni di e-sport, sedi di enti benefici o istituzioni di istruzione produca la maggior parte del proprio contenuto in HD, è altresì sempre più consapevole dei vantaggi offerti dalla produzione 4K e cercano modi semplici per passare a questo standard. HXC-FZ90 di Sony con la propria filosofia e le proprie operazioni dal design familiare consentono una commutazione senza interruzioni nel momento scelto dall’organizzazione. Inoltre, HXC-FZ90 supporta HLG (Hybrid Log Gamma) e S-Log3 per il workflow SR di Sony che offre HD HDR o 4K HDR quando lo desideri.

Le funzionalità chiave di HXC-FZ90, incentrate sulla qualità dell’immagine e sul funzionamento semplice includono:

Sensore CMOS 4K 2/3” a singolo chip con B4-Mount che offre risoluzione 2000 TVL

Licenza 4K disponibile su base settimanale o mensile o come funzionalità permanente

Supporto HLG e S-Log3 integrato per workflow SR Live

Funzione ARIA: Ottimizzazione automatica dell’immagine in base alle caratteristiche dell’obiettivo [1]

Cablaggio semplificato con Prompter o telecamere PTZ (ad es. ILME-FR7) tramite Network Trunk (Ethernet)

Connettore mini jack stereo per una semplice connessione delle cuffie

Funzionamento semplice della telecamera dal pannello frontale della nuova CCU HXCU-FZ90 con funzionalità quali IRIS e controllo del colore

Funzionalità Focus Assist avanzata

La versatilità del design e della funzionalità combinata con la leggerezza e la robustezza determinano che la telecamera sarà usata in molteplici scenari di produzione diversi da studi, eventi, ambienti aziendali o sportivi. Questa telecamera completerà perfettamente l’offerta di soluzioni di produzione 4K entry-level di Sony, insieme allo switcher MVS-G1 e alla telecamera ILME-FR7.

HXC-FZ90 sarà consegnata durante l’inverno 2023.