I display LED All-in-One di MAXHUB arrivano in Italia

Finalmente visibili in “chip e LED”, i nuovi display della serie Raptor di MAXHUB sono sbarcati ufficialmente in Italia.

Intermark Sistemi, che li distribuisce dallo scorso ottobre nel mercato italiano, ha scelto la manifestazione fieristica Smart Building Expo per presentarli al pubblico La serie Raptor di display LED di grandi dimensioni include sette modelli dai 120 ai 220”, pensati per gli ambienti Corporate: con risoluzione 4K, grande luminosità e funzioni di controllo, consentono sia ai partecipanti che ai presentatori di interagire nel modo più naturale e completo possibile, divenendo uno strumento perfetto per la collaboration.

Un esemplare da 120” è stato esposto a Smart Building Expo all’interno dell’area tematica AV Playground e utilizzato, riscuotendo grande attenzione, per le presentazioni, workshop e sessioni formative dedicate agli operatori del mondo dell’Integrazione di Sistemi.

I dettagli della serie Raptor

La serie Raptor offre risoluzione Full HD e 4K, e una elevata fedeltà nella riproduzione e nella profondità dei colori, grazie a un rapporto luminosità/contrasto tra i più alti sul mercato. Si tratta di una soluzione all-in-one tra le più sottili e leggere della sua categoria, e che richiede solo di essere montata e connessa. Altrettanto curato l’audio, elemento imprescindibile nella Collabroation: dispone di soundbar integrata con due altoparlanti da 30W, progettata per ottenere una ottima intelligibilità del parlato.

Dal lato del sistema operativo, i display LED Raptor lavorano con Android 9.0 on board, ovvero un sistema aggiornato e performante che garantisce connessioni senza interruzione, e permette elaborazione video integrata, possibilità di suddividere lo schermo in quattro finestre con visualizzazione flessibile PiP/PbP e, a livello di connettività, tre ingressi e una uscita HDMI 2.0, oltre a un ingresso USB 3.0 che consente di collegare facilmente altri device, per la condivisione di dati e immagini.

Infine, in ottica BYOD, la serie Raptor dispone della tecnologia proprietaria LEDConfig di MAXHUB, per un facile controllo e un accesso intuitivo a tutte le funzioni interattive tramite il device personale di ogni partecipante alla riunione; il display LED viene così messo in remoto sullo smartphone, sul tablet o sul PC di chiunque ne abbia la necessità. Design e cura dei particolari MAXHUB ha sempre dimostrato grande attenzione alla veste estetica e la serie Raptor non fa eccezione: caratterizzata da un pratico design 3-in-1 pensato per offrire tutto il necessario in un unico pacchetto, che comprende unità di controllo, ricevente e di alimentazione, i display possono essere installati a parete, appesi, oppure (solo i modelli da 120”, 138” e 150”) sistemati su un supporto a rotelle.

Grazie ai nuovi display della serie Raptor di MAXHUB, Intermark Sistemi entra ufficialmente nella distribuzione di soluzioni video, e non con un prodotto qualunque. Intermark rappresenta oggi Maxhub dal lato commerciale ma anche per quanto riguarda il marketing e il servizio pre e post vendita: seguirà direttamente l’assistenza tecnica e le eventuali riparazioni, invece di delegare a centri esterni, garantendo ai clienti di essere seguiti su tutto il percorso.

A breve saranno disponibili anche training e iter di certificazione, che saranno offerti nelle sedi di Roma e Milano. “Chi cercava l’effetto ‘wow’ ha trovato a Smart Building Expo piena soddisfazione nell’area AV Playground – ha detto Simone D’Ambrosio, Responsabile Commerciale di Intermark Sistemi – dominata dal nuovissimo ledwall integrato all-in-one di MAXHUB da 120”, che non è certo passato inosservato e che ha permesso agli organizzatori di presentare eventi formativi con un supporto video d’eccezione”.

Darren Lin, General Manager di MAXHUB, ha commentato: “Con un gran numero di miglioramenti, la nuova Raptor Series offre immagini straordinarie per massimizzare l’impatto sulle piattaforme di riunione. Con una migliore connettività di controllo della rete centralizzata e il loro supporto per la connettività LAN/RS232/485, questi nuovi display sono progettati per mantenere alta la concentrazione dei partecipanti. Sono certo che i potenziali clienti ne saranno impressionati”.