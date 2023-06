ITRack presenta ITCage

ITRack ha presentato in anteprima ieri, all’evento Data Center Nation, la soluzione ITCage, la nuova isola di contenimento firmata dall’azienda.

Le numerose offerte di armadi dei vari produttori possono sembrare molto simili, ma lo sviluppo, i test effettuati, la capacità di produzione, le opzioni a disposizione e la catena del valore di fornitura di questi prodotti può fare la differenza tra un armadio standard e un sistema personalizzato e preconfigurato sulla base delle precise esigenze dei Clienti.

Negli ultimi dieci anni la compartimentazione dei data center ha visto un alto tasso di implementazione da parte di molte strutture, per l’effettivo miglioramento che può apportare all’efficienza dei sistemi di raffreddamento dei data center.

Con ITRack compartimentazione del corridoio caldo e del corridoio freddo

Studi recenti hanno dimostrato che fino al 50% del flusso d’aria fredda all’interno dei tipici Data Center viene sprecato bypassando l’apparecchiatura che dovrebbe raffreddare. ITRack è in grado di risolvere queste problematiche grazie a ITCage, il sistema di compartizione per Data Center realizzabile “su misura”. Ovvero su specifiche esigenze del cliente, al fine di ottenere nel Data Center sia la compartimentazione del corridoio caldo, sia del corridoio freddo.

5 motivi per scegliere il sistema di compartimentazione ITCage

Il sistema ITCage di ITRack massimizza e ottimizza il raffreddamento delle apparecchiature IT, è aperto a future espansioni e modifiche, ed è semplice da installare e manutenere, oltre ad essere conveniente economicamente.

Ma perché sceglierlo? La risposta sta in 5 motivi:

Garantisce una maggiore efficienza energetica Riduce la portata d’aria di bypass Aumenta l’efficienza di raffreddamento (fino al 90%) Aumenta il carico complessivo dei server Consente “lunga vita” alle apparecchiature IT

ITCage è una infrastruttura altamente personalizzabile. È completa di tutte le componenti Hardware e Software, tra cui Armadi Rack con caratteristiche specifiche per Data Center e il sistema di canalizzazione Over The Top per il passaggio dei cavi. Ma anche PDU intelligenti, sensoristica per agire preventivamente su eventuali anomalie e il sistema di monitoraggio.

Soluzioni anche per infrastrutture con peculiarità uniche

“Ogni Data Center vive una realtà propria. Il valore che offre ITRack è la capacità di pensare a soluzioni tailor made, create ad hoc per ogni esigenza del singolo cliente” spiega Luca Brunco, Amministratore Delegato di ITRack. “Realizzando prodotti personalizzati, siamo in grado di fornire soluzioni anche per infrastrutture con caratteristiche o con peculiarità specifiche. Per poterlo fare è necessario essere strutturati: serve un elevato livello di flessibilità sotto il profilo progettuale e produttivo.”

“L’armadio rimane il fondamento dell’infrastruttura, è il biglietto da visita – precisa Brunco – ed è una infrastruttura nevralgica e strategica. Per questa ragione ITRack ha creato la serie Élite 4DC per Data Center, che permette sia di implementare il contenimento, la co-location e di creare spazi di gestione innovativi.”

Con ITRack tempi di delivery mediamente di 4 settimane

Uno dei punti di forza principali di ITRack, che ha da poco rifatto anche il sito, è senza dubbio la capacità di creare soluzioni tailor-made, con tempi di delivery mediamente di 4 settimane. Il tutto grazie ai diversi plant produttivi e a risorse con competenze trasversali. Questi vanno dalla progettazione all’assemblaggio, passando per la realizzazione di iPDU intelligenti, ITGuard Pro (sistema di monitoraggio ambientale) e ITSmart (software DCIM, Data Center Infrastructure Management).

Tutti i prodotti e soluzioni sono interamente progettate dal personale ITRack altamente qualificato. Inoltre, il cliente potrà vedere il “rendering” in anteprima del progetto, per poter prendere decisioni consapevoli.