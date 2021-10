Jabra presenta le nuove cuffie per il lavoro ibrido

Jabra annuncia le cuffie Evolve2 75, le nuove arrivate della sua gamma Evolve di dispositivi business. Con il 68% dei dipendenti impegnati in una ideale settimana lavorativa che possa includere un modello ibrido di lavoro da casa e da ufficio , le Evolve2 75 introducono una soluzione innovativa, specificamente progettata per rendere il lavoro flessibile più semplice e produttivo per tutti, da qualsiasi punto operativo ci si trovi.

L’ultima ricerca di Jabra sul lavoro ibrido mostra che l’85% dei professionisti ha dichiarato che avere fiducia nelle performance audio, video e di connettività permette loro di lavorare in modo più efficace ed efficiente. Con questo in mente, Jabra ha presentato le nuove Evolve2 75 affinché diventino protagoniste della flessibilità, e incontrino le esigenze delle imprese i cui dipendenti lavorano anche da remoto in diverse postazioni.

Anche l’ergonomia è ulteriormente migliorata grazie a padiglioni auricolari in similpelle e a un design a doppio cuscino per migliorare la ventilazione e ridurre la pressione sull’orecchio. La curvatura e l’imbottitura dell’archetto sono ottimizzate per garantire che la cuffia rimanga saldamente in posizione. Non solo questo evita di causare disguidi durante l’uso, ma migliora anche le prestazioni complessive della cancellazione attiva del rumore, senza compromettere il suono.

Le Evolve2 75 sono le prime cuffie della gamma a includere la tenologia Jabra Advanced Active Noise CancellationTM (ANC) completamente regolabile, in modo da poter selezionare quanto vogliamo mantenere dei suoni che ci circondano. Il pulsante ‘HearThrough’ permette di sintonizzarsi nuovamente con i suoni circostanti quando se ne ha bisogno, senza nemmeno doversi togliere le cuffie. Con impostazioni personalizzabili come MySound, l’ottimizzazione della musica per profili uditivi personalizzati e la regolazione dell’equalizzatore (disponibile tramite le app Sound+ e Jabra Direct per dispositivi mobili e PC), le cuffie Evolve2 75 si adattano davvero a tutte le esigenze di ascolto.

Suono più incisivo e maggiore flessibilità

Il braccetto del microfono abilitato alla disattivazione e alla risposta automatica su queste nuove cuffie è più corto del 33% rispetto al precedente modello Evolve 75, offrendo agli utenti una flessibilità ancora maggiore e una fruizione audio migliore. Il braccetto è anche destinato a soddisfare i rigidi requisiti di Microsoft Open Office, quando esso è capovolto in modalità Performance. Elimina efficacemente il suono ambientale negli uffici open space e nelle aree interne rumorose e trafficate.

La tecnologia a 8 microfoni delle cuffie funziona con il rivoluzionario algoritmo di Jabra a triplo chipset per distinguere la propria voce dal rumore circostante in modo ancora più cristallino, per chiamate dal suono più nitido. Le Evolve2 75 includono anche una funzione “Busylight” con una maggiore visibilità a 360º per quando è necessaria una concentrazione totale.

Capacità di cattura dei dati

Ottimizzate per tutte le principali piattaforme Unifiefd Communications, le Evolve2 75 connettono i professionisti su qualsiasi piattaforma essi preferiscano. Le cuffie offrono anche capacità di cattura dei dati in modo che i dipartimenti IT possano prendere le decisioni più idonee e risolvere qualsiasi dubbio prima che questo diventi un problema.

Il software Jabra Xpress semplifica anche la supervisione della distribuzione, l’aggiornamento del firmware e la gestione delle impostazioni da remoto. La robusta portata wireless di 30 metri e la doppia connettività a computer e dispositivi mobili danno alle Evolve2 75 una flessibilità extra, garantendo una maggiore libertà di camminare e parlare senza influire sulla qualità della chiamata. Con la durata estesa della batteria delle Evolve2 75, la tecnologia charge-and-talk e le nuove capacità di ricarica rapida, fare tutte le chiamate necessarie, da qualsiasi luogo, non è mai stato così facile.

Holger Reisinger, SVP per le soluzioni aziendali di Jabra ha dichiarato: “Il nostro obiettivo per ogni aggiunta alla serie Evolve non è semplicemente quello di creare una nuova cuffia, ma di stabilire un nuovo standard. Con la combinazione della nostra nuova e rivoluzionaria tecnologia a doppia schiuma, la resa dell’archetto migliorata e un nuovo design pensato per il massimo comfort, le Jabra Evolve2 75 offrono un incredibile isolamento dal rumore per un’esperienza audio coinvolgente e migliorata a tutto tondo”.

Principali caratteristiche e specifiche: