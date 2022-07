Kingston Digital rilascia la chiavetta USB IronKey Locker+ 50 (LP50)

Kingston Digital Europe, società di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, annuncia oggi il rilascio della chiavetta USB IronKey Locker+ 50 (LP50), dotata di crittografia hardware AES in modalità XTS per salvaguardarsi da BadUSB tramite firmware con firma digitale e dagli attacchi Brute Force per decifrare le password.

Kingston IronKey Locker+ 50 offre l’opzione multi-password, Admin e User, con modalità Complex o Passphrase. La modalità Complex consente di inserire password da 6 a 16 caratteri utilizzando 3 dei 4 set di caratteri, mentre la nuova modalità Passphrase consente di inserire un PIN numerico, una frase o persino un elenco di parole da 10 a 64 caratteri, supportando inoltre i caratteri internazionali. Per ridurre i tentativi di accesso falliti durante l’inserimento della password, cliccando sul simbolo dell'”occhio”, è possibile leggere ciò che è stato digitato. Se la password User viene dimenticata, è possibile utilizzare la password Admin per accedere ai dati dell’unità o reimpostare la password dell’utente.

LP50 è stato progettato per la massima praticità, grazie al suo piccolo involucro metallico e al portachiavi incorporato. Con la funzione opzionale USBtoCloud (by ClevX), gli utenti possono portare con sé e accedere ovunque ai propri dati. LP50 è facile da configurare per chiunque, sia che si utilizzi Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox o Box per il proprio cloud storage personale. Inoltre, il software e i sistemi di sicurezza necessari sono già presenti sull’unità e non richiedono l’installazione di alcuna applicazione; funziona sia su Windows che su macOS, in modo che gli utenti possano lavorare da più sistemi.

“Siamo entusiasti di offrire un ulteriore supporto per coloro che desiderano conservare i propri dati personali o aziendali sensibili con il nostro IronKey Locker+ 50”, ha dichiarato Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager di Kingston. “LP50 presenta la nostra caratteristica più richiesta, la doppia password, insieme alla nuova modalità Passphrase che consentirà agli utenti di scegliere una password più facile da ricordare”.

Kingston IronKey Locker+ 50 è disponibile con capacità da 16GB a 128GB ed è coperto da una garanzia di cinque anni, dal supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilità Kingston.