KIOXIA amplia la linea di SSD PCIe 4.0 per applicazioni client di fascia alta

KIOXIA Europe ha presentato la sua ultima serie XG8 di SSD client per notebook di fascia alta, desktop, sistema di gioco, workstation, così come applicazioni di avvio del centro dati. Con la serie XG8 KIOXIA amplia ulteriormente la sua gamma completa di unità a stato solido (SSD) PCIe 4.0.



Progettata per portare le prestazioni di prossima generazione agli ambienti client più esigenti, la serie XG8 permette agli utenti esperti di trarre vantaggio dalle prestazioni PCIe Gen4 x4 lane e dall’ampio spazio di archiviazione.



La serie XG8 presenta un fattore di forma M.2 di tipo 2280 e supporta funzioni di sicurezza opzionali utilizzando i più recenti standard TCG Pyrite 2.01 e TCG Opal 2.01[1] per garantire che i dati siano al sicuro a casa, in ufficio o in mobile working.



Inoltre, la serie XG8 presenta una protezione del data path end-to-end per una maggiore integrità dei dati.



Caratteristiche aggiuntive:

• Supporto previsionale per il set di funzionalità NVMe 1.4 e comando di gestione di base su System Management Bus (SMBus), che consente una gestione termica più stretta per i PC

• La notifica di perdita di potenza è supportata per proteggere i dati da spegnimenti forzati

• I segnali di banda laterale (PERST#, CLKREQ# e PLN#) sono disponibili sia a 1.8V che a 3.3V (gli attuali modelli client supportano solo 3.3V), permettendo il supporto di più piattaforme.



“XG8 continua l’espansione dell’offerta di prodotti KIOXIA PCIe 4.0 – afferma Paul Rowan, vicepresidente SSD Marketing and Engineering, KIOXIA Europe -. Con capacità di 512GB, 1024GB, 2048GB e 4096GB nel formato M.2 2280 fornisce la soluzione di archiviazione ideale per un ampio spettro di applicazioni in notebook, workstation nonché come SSD di avvio del server con le prestazioni e l’affidabilità che ci si aspetta dalle SSD di KIOXIA”.