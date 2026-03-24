KIOXIA annuncia un nuovo modello SSD ottimizzato per carichi di lavoro di IA avviati dalla GPU

KIOXIA Europe ha annunciato lo sviluppo dell’SSD Super High IOPS di KIOXIA, un nuovo tipo di SSD che consente alla GPU di accedere direttamente alla memoria flash ad alta velocità come espansione della High Bandwidth Memory (HBM) nei sistemi di IA. Il nuovo SSD Super High IOPS, serie GP di KIOXIA, è progettato appositamente per soddisfare le crescenti esigenze di prestazioni dell’IA e del calcolo a prestazioni elevate, offrendo una maggiore capacità di memoria accessibile tramite GPU per un accesso più rapido ai dati per i carichi di lavoro dell’IA. I campioni di valutazione della serie GP di KIOXIA saranno disponibili per alcuni clienti entro la fine del 2026.

L’iniziativa NVIDIA Storage-Next affronta il previsto passaggio da carichi di lavoro intensivi in termini di calcolo a quelli a elevata intensità di dati e alla crescente necessità di spazio di memoria accessibile tramite GPU, attualmente limitato dalla dimensione della HBM. L’espansione dello spazio di memoria utilizzabile della GPU consente l’accesso a set di dati più ampi e migliora l’utilizzo della GPU spostando più dati più vicino alle risorse di calcolo.

L’iniziativa NVIDIA Storage-Next invita i produttori di SSD a progettare unità ottimizzate per carichi di lavoro di IA avviati dalla GPU. L’iniziativa espande efficacemente la capacità della HBM consentendo alle GPU di accedere alla memoria basata su flash. KIOXIA supporta l’iniziativa NVIDIA con gli SSD della serie GP di KIOXIA, che utilizzano memoria di classe KIOXIA XL-FLASH ad alte prestazioni e bassa latenza, ed è posizionato in modo unico1 per questa architettura, offrendo un aumento in termini di IOPS, accesso dati più dettagliato (512 byte) e un minore consumo energetico per IO, rispetto agli SSD TLC convenzionali di KOXIA.

“La serie GP di KIOXIA rappresenta un nuovo approccio all’archiviazione per i sistemi di IA, supportando l’iniziativa NVIDIA Storage-Next”, ha dichiarato Axel Stoermann, Chief Technology Officer & Vice President di KIOXIA Europe. “Consentendo alle GPU di accedere direttamente alla memoria flash ad alta velocità come espansione della HBM, questa nuova classe di SSD Super High IOPS sblocca carichi di lavoro di IA più veloci ed efficienti man mano che il calcolo si sposta verso applicazioni sempre più intensive. Questa collaborazione con NVIDIA sta ridefinendo il futuro dell’architettura di archiviazione tramite l’IA”.

KIOXIA ribadisce il proprio impegno nel promuovere l’innovazione tecnologica nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dell’high-performance computing attraverso innovazione continua e collaborazioni strategiche. La famiglia di SSD della serie GP di KIOXIA è progettata per rispondere alle esigenze in evoluzione dei carichi di lavoro dell’IA.

Inoltre, i modelli di IA stanno rapidamente scalando verso trilioni di parametri mentre le finestre contestuali si espandono a milioni di token, portando a una crescita senza precedenti nei requisiti di cache KV (Key Value). Le architetture come il Context Memory Storage (CMX) di NVIDIA riconoscono la necessità di estendere la gerarchia della memoria oltre la memoria della GPU utilizzando un’archiviazione dalle prestazioni elevate.

L’SSD serie CM9 PCIe 5.0 E3.S di KIOXIA, con una capacità TLC di 25,6 TB e una durata di 3 DWPD, offre le prestazioni, la capacità e la resistenza necessarie per supportare questi ambienti di inferenza su larga scala. KIOXIA ritiene che questa classe di archiviazione svolgerà un ruolo fondamentale nella scalabilità di infrastrutture di inferenza IA efficienti e ottimizzate in termini di costi.

I campioni verranno spediti a partire dal terzo trimestre 2026.