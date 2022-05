Koenig & Bauer Durst presenta Delta SPC 130 FlexLine Eco+ per produzioni industriali

In occasione dell’ultimo Open House, Koenig & Bauer Durst ha annunciato l’ampliamento del portfolio presentando in anteprima Delta SPC 130 FlexLine Eco+, sistema digitale per la stampa su cartone teso e ondulato con prestazioni industriali per tirature che vanno da 1 a milioni di metri quadrati. Un modello entry-level dal design compatto che offre ai converter una nuova strada per la conversione al packaging digitale e per il potenziamento della capacità produttiva.



Delta SPC 130 FlexLine Eco+, che utilizza inchiostri sostenibili a base acqua compatibili con gli alimenti, assicura un inedito rapporto qualità/prestazioni/prezzo per la lavorazione di materiali nei formati fino a 1,3 metri x 2,8 metri. Questo nuovo modello, che include anche un sistema di asciugatura compatto, potrà essere upgradato con le funzioni di Delta SPC FlexLine Automatic in base alle crescenti esigenze produttive dei clienti. La nuova soluzione firmata Koenig & Bauer Durst è la risposta ideale per converter con volumi compresi tra 4 e 8 milioni di metri quadrati all’anno.



Durante l’SPC Open House organizzato presso il Durst Innovation Center East di Lienz, Koenig & Bauer Durst ha annunciato anche l’introduzione di Dynamic Nozzle Management (DNM), uno strumento che riduce significativamente la manutenzione delle testine di stampa per tutti i modelli della gamma Delta SPC 130, offrendo un ulteriore impulso alla produttività dei clienti.



Il DNM entrerà a far parte del pacchetto standard della gamma Delta SPC 130, compreso il nuovo modello Eco+, e ridurrà ulteriormente i cicli di manutenzione delle testine di stampa Koenig & Bauer Durst, già molto apprezzate dal mercato per le prestazioni in termini di durata. Il Dynamic Nozzle Management identifica l’eventuale intasamento degli ugelli e può essere programmato per gestire la quantità di inchiostro erogata dalla testina e da ogni singolo ugello, garantendo la massima continuità della qualità di stampa.



Matthias Krautgasser, Product Manager di Delta SPC 130 di Koenig & Bauer Durst, ha dichiarato: “DNM, che aumenterà ulteriormente i tempi di attività e la produttività dei nostri sistemi Delta SPC 130, è un altro strumento del pacchetto di tecnologie avanzate che offriamo ai nostri clienti“. DNM sarà implementato su tutti i nuovi modelli, compreso Delta SPC 130 FlexLine Eco+, e potrà essere integrato sulle macchine già installate.



“Durante l’incontro a Lienz con clienti e prospect è emerso chiaramente che i converter hanno sempre più bisogno di tecnologie capaci di soddisfare esigenze produttive legate alla mass customization, mantenendo standard qualitativi elevati”, ha aggiunto Robert Stabler, amministratore delegato di Koenig & Bauer Durst. “Lo scenario economico generale incide sulle strategie e le esigenze manifestate dai nostri clienti, che necessitano di nuovi metodi produttivi per soddisfare con efficienza le nuove richieste degli utenti finali in termini di affidabilità e competitività dei prezzi. Siamo certi che la nostra ampia gamma, arricchita con il nuovo modello Eco+, possa rispondere con efficacia all’evoluzione della domanda in atto”.