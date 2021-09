Kyocera aggiunge intelligenza alla nuova serie TASKalfa

Kyocera Document Solutions, specialista globale nelle soluzioni per la gestione documentale, ha annunciato una nuova serie di sistemi multifunzione TASKalfa A3, per rispondere alle esigenze delle aziende che in tutto il mondo stanno vivendo profondi cambiamenti nel modo in cui operano, collaborano e innovano negli ambienti di business, caratterizzati da spazi di lavoro sempre più smart.

Kyocera Document Solutions lavora costantemente con i leadership team per dotare le organizzazioni della soluzione giusta per gestire efficacemente questa rapida trasformazione del posto di lavoro, contribuendo a promuovere un ambiente di lavoro ibrido. La serie TASKalfa 7054ci/7004i offre i migliori vantaggi aziendali per soddisfare le esigenze delle imprese di qualsiasi dimensione o settore. La nuova gamma comprende quattro multifunzione A3 a colori: TASKalfa 7054ci; 6054ci; 5054ci e 4054ci, nonché tre dispositivi monocromatici per stampe chiare e nitide in bianco e nero: TASKalfa 7004i; 6004i e 5004i.

L’ultima serie della gamma premium TASKalfa di Kyocera Document Solutions soddisfa appieno requisiti di business strategici come: sicurezza, innovazione tecnologica, usabilità e sostenibilità.

Sicurezza dei documenti

La nuova serie TASKalfa offre enormi vantaggi per la sicurezza, tra i quali: nuove funzionalità di gestione dei registri di sicurezza, convalida automatica della certificazione, protocolli di comunicazione migliorati, firma digitale e crittografia della posta elettronica.

Innovazione tecnologica

Le organizzazioni beneficeranno di una maggiore produttività grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI). La nuova gamma garantisce risultati di qualità superiore in tempi più rapidi.

Usabilità migliorata

Con una nuova interfaccia utente semplificata, i dispositivi combinano un design del prodotto unico con funzionalità intuitive per un’esperienza di stampa dalla fluidità senza precedenti.

Sostenibilità ambientale

Il lancio della nuova gamma di multifunzione A3 segna un passo importante nella strategia di sviluppo sostenibile di Kyocera Document Solutions. Il consumo di energia durante la modalità “a riposo” è stato ridotto notevolmente in tutta la gamma di prodotti. Questo non solo aiuta a rafforzare le credenziali ecologiche aziendali, ma anche a ottenere significativi risparmi sui costi energetici.

“Nella fornitura di tecnologie e soluzioni innovative progettate per rispondere alle reali sfide aziendali, rimaniamo focalizzati sul cliente”, ha affermato Sylvester de Koning, Product Marketing Expert di Kyocera Document Solutions Europe. “Lavorare in modo efficiente con protocolli di sicurezza validi, senza compromettere la qualità dell’immagine, è solo uno dei benefici offerti dai nuovi dispositivi TASKalfa. Le aziende possono continuare a concentrarsi sulla creazione di nuovo valore nei loro settori di riferimento, facendo affidamento sulle soluzioni offerte dalla tecnologia Kyocera.”

Con velocità di stampa da 40 a 70 ppm – per i sistemi colore e da 50 a 70 ppm per i sistemi monocromatici e una velocità di scansione fino a 274 ipm, i sistemi della serie TASKalfa 7054ci e 7004i offrono una qualità senza rivali. Inoltre, la capacità di input dello scanner di 320 pagine e la reputazione di Kyocera Document Solutions per l’alta affidabilità dei prodotti, rendono questi sistemi versatili dei veri alleati della business innovation.

Con il lavoro ibrido, sono aumentati i rischi per la sicurezza e la vulnerabilità delle organizzazioni. In risposta a questa sfida, i nuovi dispositivi TASKalfa offrono la funzione ottimizzata di copia della carta d’identità di serie, ed eseguono continui aggiornamenti delle funzionalità di sicurezza. Il risultato è la garanzia di una protezione dei dati complessiva e aggiornata su tutti i documenti riservati, ora resa ancora più semplice grazie a un’interfaccia utente uniforme.

Grazie alla più recente tecnologia di AI, gli utenti possono enfatizzare o sovrascrivere le parti scritte a mano di un documento senza modificare il formato o l’immagine durante la scansione. La funzione Super Resolution basata su Intelligenza Artificiale migliora anche la qualità di foto e loghi a bassa risoluzione in modo automatico, senza spreco di tempo.

Con l’aumento delle richieste dei clienti e delle opportunità di mercato, aumentano anche le capacità di questi nuovi sistemi TASKalfa, che consentono agli utenti di fornire costantemente il miglior servizio ai propri clienti. Grazie alla scalabilità e a un’ampia varietà di stili di output, i nuovi dispositivi sono progettati per crescere insieme alle aziende.

“Lavoriamo al fianco dei nostri clienti, da sempre al centro del nostro business, per offrire un’esperienza personalizzata che dia loro la garanzia di una produzione di qualità professionale e di un controllo attento dei costi”, ha concluso Koning.