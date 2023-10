La serie Rocktab cresce con due modelli Android

WEROCK Technologies amplia la propria gamma di prodotti con due tablet rugged con sistema operativo Android. I modelli Rocktab S508 (display da 8 pollici) e Rocktab S510 (display da 10 pollici) della serie Rocktab S500 sono ora disponibili con Windows 11 o Android 12.

Nella serie Rocktab S500 sono ora disponibili cinque modelli: tre con Windows e due con Android.

Secondo Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK, “i nuovi tablet sono l’hardware robusto ideale per le attività più impegnative. Offrono tutte le funzioni necessarie e, grazie alla nuova architettura del processore, prestazioni elevate“.

L’ampia gamma di funzioni dei tablet ne consente un utilizzo versatile in diversi scenari. Anche nella configurazione standard, i robusti computer offrono porte USB complete, fotocamere anteriori e posteriori, Internet mobile 4G LTE, Bluetooth, WLAN e GPS. In opzione, i dispositivi possono essere dotati di scanner per codici a barre 2D, Gigabit Ethernet o interfaccia seriale.

Caratteristiche della serie Rocktab S500 Android:

Rugged industrial tablets for professional use

Shock, vibration and drop resistance according to MIL-STD-810H

Water and dustproof to IP65, ideal for harsh environments

Withstands drops from more than 1.2 m height

Rugged case design, yet only 2 cm deep

Two display options: 8″ or 10.1

8-core Mediatek Helio G99 processor with up to 2.2 GHz

Up to 8 GB RAM and 128 GB internal storage

Large, removable battery for over 10 hours of battery life

Full-size USB 3.0 Type A and USB-C port

Configurable for different usage scenarios

Integrated GPS

Dual-band WLAN 802.11 a/b/g/n/ac & Bluetooth 5.2

4G LTE high-speed internet connectivity

Micro SDXC card slot

Available docking stations and other accessories

Climate neutral product: All greenhouse gas emissions from production and transport offset

Rocktab S508 e Rocktab S510 ideali per chi è in movimento

“Con l’aggiunta di due modelli Android alla nostra popolare serie Rocktab S500, offriamo ancora più possibilità di integrazione nei processi industriali. Grazie all’architettura ARM, gli utenti possono ora beneficiare di un’autonomia ancora maggiore a parità di prestazioni. Sono i compagni ideali per tutti coloro che hanno bisogno di un dispositivo robusto con ampie funzioni e connessioni quando sono in movimento“, continua Nicoleit.

I modelli della serie Rocktab S508 e Rocktab S510 con Android possono essere ordinati da subito tramite i rivenditori diretti o i partner di distribuzione.