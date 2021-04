Lexar presenta il nuovo cavo USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 2-in-1, progettato per offrire in un’unica soluzione uno strumento per ricaricare e sincronizzare velocemente sia i dispositivi USB-A sia i dispositivi USB-C.

Grazie al doppio connettore di tipo C con un comodo adattatore di tipo A, il nuovo cavo 2-in-1 Lexar (prezzo indicativo al pubblico di 21,90 euro) è compatibile con un’ampia varietà di dispositivi USB-A e USB-C e supporta il trasferimento tra SSD portatili, laptop, tablet, cellulari e tutti i tipi di dispositivo, semplificando la vita di chi lo utilizza.

Con Lexar meno di 3 secondi per trasferire un filmato 4K da 3 GB

Questo cavo da 30 cm offre poi elevata velocità di trasferimento fino a 2000 MB/s, al punto che sono necessari meno di 3 secondi per trasferire un filmato 4K da 3 GB, e fornisce fino a 15 W di potenza di ricarica, molto utili per superare le giornate particolarmente impegnative.

Il design compatto è stato studiato nei minimi particolari per facilitarne l’utilizzo, include una cinghia per organizzare al meglio lo spazio di lavoro, è comodo da trasportare e grazie al cavetto di sicurezza l’adattatore non andrà perso. Le sue dimensioni, poi, lo rendono perfetto per collegare la power bank o il cellulare.

Tutti i prodotti Lexar sono sottoposti a controlli approfonditi nei laboratori di qualità dell’azienda, con più di 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.