LG SIGNATURE OLED T arriva in Italia!

LG porta in Italia una delle più straordinarie innovazioni nel mondo dell’home entertainment: LG SIGNATURE OLED T, il primo televisore OLED trasparente True Wireless 4K, è disponibile per l’acquisto in esclusiva su LG Online Shop a partire da oggi.

Acclamato a livello internazionale con ben cinque Innovation Awards al CES 2024 e prestigiosi riconoscimenti nell’ambito del design come iF Design Award 2025, Red Dot Award, IFA Innovation Award, Best Invention 2024 dal TIME e IDEA Award 2025, LG OLED T rappresenta una vera rivoluzione.

Il suo incredibile schermo trasparente da 77 pollici, quando è spento, diventa quasi invisibile, fondendosi armoniosamente con l’ambiente e regalando agli spazi un senso di apertura e leggerezza senza precedenti.

Elegante, raffinato e autoportante, grazie all’elegante struttura in metallo, può anche trasformarsi in un elemento di arredo capace di dividere due ambienti nella stessa stanza. E grazie all’innovativa tecnologia True Wireless con Zero Connect Box, che gestisce tutte le connessioni a distanza, elimina i cavi garantendo ambienti ordinati e una libertà di installazione totale: al centro della stanza, davanti a una finestra o a ridosso di una parete, OLED T si adatta con naturalezza a ogni esigenza abitativa.

LG SIGNATURE OLED T offre inoltre una tripla esperienza di visione, pensata per stupire ogni giorno. In modalità trasparente, si trasforma in una spettacolare tela digitale su cui immagini e contenuti sembrano fluttuare nell’aria, creando un effetto scenografico unico e coinvolgente. Con un semplice comando, la T-Curtain oscura automaticamente lo schermo per offrire tutta la potenza dell’esperienza OLED: neroperfetto, colori fedeli e dettagli straordinari in 4K. Infine, la funzione T-Bar consente di visualizzare nella parte inferiore dello schermo notizie, meteo o informazioni sui brani in riproduzione, mantenendo il resto del display elegantemente trasparente.

Il cuore tecnologico di questa meraviglia è il processore α11 Gen 2 con Intelligenza Artificiale, capace di offrire prestazioni grafiche superiori del 70% e una velocità di elaborazione aumentata del 30% rispetto alla generazione precedente. Un concentrato di innovazione pensato per offrire un’esperienza visiva semplicemente straordinaria.

Disponibile solo su ordinazione a partire da oggi e in esclusiva su LG Online Shop al prezzo di 49.999 euro, LG SIGNATURE OLED T ridefinisce il rapporto tra tecnologia, design e spazio domestico: un modo tutto nuovo di concepire il televisore.