Lockerstor Gen2+: le novità di ASUSTOR

ASUSTOR annuncia la disponibilità dei nuovi Lockerstor Gen2+.

Disponibili in tre diversi modelli: Lockerstor 2 Gen2+, Lockerstor 4 Gen2+ e Lockerstor 6 Gen2+, rispettivamente a 2, 4 e 6 alloggiamenti per HDD e SSD con interfaccia SATA, questa nuova serie di NAS è basata su una collaudata e affidabile architettura governata dal processore Intel Celeron N5105 Quad-Core con frequenza fino a 2,9 GHz, che riesce a coniugare al meglio elevate prestazioni multitasking con ridotti consumi energetici.

Grazie al supporto SMB Multichannel i nuovi Lockerstor Gen2+ sono in grado di sfruttare appieno i vantaggi della doppia connettività 5 GbE, raggiungendo prestazioni fino a 10 Gbps e rendendo i NAS di questa famiglia le soluzioni ideali anche per i professionisti del video e i creator impegnati in editing 4K, backup multimediali e sincronizzazione dei dati.

In base a una serie di test effettuati con un set di dischi configurati in RAID 5, infatti, i nuovi Lockerstor Gen2+ hanno fatto registare rispettivamente 1.146 MB/s e 536 MB/s, raddoppiando la larghezza di banda rispetto alla precedente generazione e riducendo drasticamente i tempi di trasferimento dei file di grandi dimensioni all’interno della rete locale, nonché garantendo maggior stabilità ed efficienza quando più client accedono simultaneamente ai dati.

Per gli utenti che necessitano di elevata capacità di archiviazione abbinata ad alte prestazioni, i nuovi NAS offrono il supporto fino a quattro unità SSD M.2 con capacità fino a 8 TB ciascuna. Configurabili sia come cache ad alta velocità sia come spazio di archiviazione, insieme ai tradizionali HDD con capacità fino a 30 TB, queste soluzioni consentono al Lockerstor 6 Gen2+ di raggiungere uno spazio di archiviazione totale fino a 212 TB.

In risposta alle richieste di maggiore versatilità sul fronte della connettività USB, è stata poi prevista una porta USB 2.0 dedicata alle applicazioni a bassa velocità, come i dispositivi UPS, lasciando libere le interfacce USB da 10 Gbps per periferiche ad alte prestazioni, come ad esempio dischi esterni e stampanti. Il supporto per la codifica e decodifica hardware 4K e l’uscita HDMI, invece, rendono i Lockerstor Gen2+ ideali anche per la riproduzione multimediale, la gestione e il monitoraggio degli impianti di videosorveglianza e altre applicazioni in ambito video.

Che si tratti di massimizzare la capacità o di ottenere un accesso rapido ai dati o ancora di gestire flussi di lavoro complessi, come ad esempio l’elaborazione delle immagini e la collaborazione multiutente, i nuovi Lockerstor Gen2+ possiedono tutte le caratteristiche richieste dall’utenza professionale più esigente, ma al contempo attenta al budget.

I nuovi Lockerstor 2 Gen2+, Lockerstor 4 Gen2+ e Lockerstor 6 Gen2+ di ASUSTOR sono immediatamente disponibili con prezzi al pubblico rispettivamente di 582,00, 743,00 e 950,00 Euro IVA compresa e sono coperti da 3 anni di garanzia.