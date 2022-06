Logitech: in arrivo due nuove combo mouse e tastiera pensate per le aziende

Logitech presenta due nuove combinazioni mouse-tastiera – MX Keys Mini Combo for Business e Signature MK650 Combo for Business – pensate per le aziende e progettate per migliorare l’esperienza e la produttività.

Questi nuovi strumenti offrono la sicurezza wireless di Logi Bolt, ideale per garantire il massimo della tranquillità ai team IT attraverso una connettività stabile anche in ambienti wireless particolarmente congestionati. Inoltre, MX Keys Mini Combo for Business e Signature MK650 Combo for Business sono compatibili con il software Logi Options+ rilasciato di recente e in grado di offrire una personalizzazione completa dei dispositivi, ottimizzando il flusso di lavoro e aumentandone l’efficienza.

“Queste due nuove combinazioni di mouse e tastiera ampliano ulteriormente il nostro portfolio di prodotti per le aziende, con l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze dei lavoratori”, afferma Joseph Mingori, Vice President & General Manager della divisione B2B for Creativity & Productivity di Logitech. “Grazie al nostro approccio ‘The New Logic of Work’, diamo valore alle singole necessità di ogni azienda. Infatti, il classico modello one-size-fits-all non è più sostenibile in quanto ognuno dovrebbe avere a disposizione i prodotti che meglio si adattano alla propria quotidianità per un’esperienza ideale anche sul posto di lavoro.”

Signature MK650 Combo for Business

La linea di prodotti Signature per le aziende offre il massimo in termini di produttività, con funzionalità ad hoc, e di comfort, grazie a una comoda impugnatura laterale in gomma per il mouse e a un morbido poggia polsi integrato per la tastiera.

Infatti, le nuove scorciatoie a un tasto e la digitazione Perfect Stroke della tastiera contribuiscono ad a migliorare l’esperienza di lavoro dei dipendenti. Il mouse invece supporta i più elevati standard innovativi, come le tecnologie Silent Click, in grado di ridurre il rumore del clic del 90%, e SmartWheel, per uno scorrimento ultraveloce e una precisione riga per riga.

MX Keys Mini Combo for Business

Pensata per i flussi di lavoro più avanzati, questa combinazione ad alte prestazioni comprende il mouse portatile MX Anywhere 3 for Business e la tastiera compatta MX Keys Mini for Business dalle funzionalità avanzate. Si tratta di soluzioni ricaricabili e plug-and-play compatibili con tutti i principali sistemi operativi e quindi facile da implementare e gestire.

In particolare, la tastiera offre un’esperienza di digitazione fluida con un’ottima risposta tattile. Inoltre, la gestione intelligente dell’alimentazione consente di regolare automaticamente la luminosità dei tasti per far durare la batteria ancora più a lungo. Il mouse Anywhere 3 for Business è compatibile con quasi tutte le superfici, compreso il vetro, e grazie alla rotella MagSpeed garantisce uno scorrimento rapido e preciso.

Logi Options+ e Logi Bolt, per un’esperienza di lavoro senza precedenti

Intuitiva e facile da usare, Logi Options+ è un’applicazione software che offre un’ampia gamma di personalizzazioni, dalle azioni dei tasti e dei pulsanti laterali all’attivazione della dettatura fino alla navigazione tra più computer. Il sistema può essere distribuito a tutti i dipendenti e consente all’IT di installare e configurare in modo silente alcuni parametri dell’applicazione per soddisfare i requisiti aziendali.

Logi Bolt è invece il protocollo di connettività wireless di nuova generazione di Logitech. Basato sulla tecnologia wireless Bluetooth Low Energy, è progettato con la modalità di sicurezza Bluetooth 1, livello 4, conforme agli standard FIPS (Federal Information Processing Standards). Questo protocollo include diverse misure di protezione pensate per garantire la tranquillità dell’IT riducendo al minimo i rischi di vulnerabilità aziendale sia in ufficio che da remoto.

Dispositivi pensati per una produttività green

Le nuove combinazioni Logitech for Business includono imballaggi in carta riciclabili provenienti da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate. Inoltre, tutti i prodotti sono certificati Carbon Neutral. Questo significa che quando si acquista un prodotto Logitech, l’impronta di carbonio di quel dispositivo è stata ridotta a zero sostenendo la silvicoltura, le fonti rinnovabili e le comunità locali. Inoltre, alcune componenti in plastica utilizzate nel gamma Signature MK650 Combo sono realizzate con plastica riciclata post-consumo (PCR). Nello specifico, il 21% per la tastiera K650 in color bianco sporco e 28% per la versione in grafite, il 26% per il mouse M650 in bianco sporco e ben il 64% per quello grafite.

Disponibilità

MX Keys Mini Combo for Business e Signature MK650 Combo for Business saranno disponibili da agosto 2022