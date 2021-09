Logitech presenta Logi Dock

Logitech semplifica gli spazi di lavoro personali e migliora l’esperienza delle riunioni video per i lavoratori da remoto e per chi adotta un’opzione di lavoro ibrida grazie al lancio di Logi Dock, una docking station all-in-one dotata di vivavoce integrato e di controlli one-touch per riunioni, che sarà certificata per Google Meet, Microsoft Teams e Zoom. Con Logi Dock, Logitech fornisce ai professionisti una soluzione dal design elegante in grado di ottimizzare ogni scrivania e creare uno spazio di lavoro più produttivo, dato che molte aziende stanno virando verso spazi di lavoro ibridi.

“Quando è scoppiata la pandemia, abbiamo trascorso una quantità notevole di tempo a parlare con i nostri utenti finali per capire le loro esigenze e i punti deboli dell’home working. Il risultato? Logi Dock,” spiega Scott Wharton, General Manager e Vice President di Logitech Video Collaboration “Si tratta di una soluzione senza precedenti, semplice e moderna che coniuga elementi chiave per la collaborazione, come ad esempio il one-touch-to-join e un migliore controllo del muto. Soprattutto, Logi Dock consente di trasformare gli ingombranti ammassi di cavi normalmente sulla scrivania in un elegante spazio di lavoro che tutti aspiriamo ad avere”.

Il 77% degli americani crede che il disordine sulla scrivania influenzi la produttività, Logi Dock è progettato per rendere la scrivania più ordinata, fornendo un unico punto di connessione per i dispositivi. Logi Dock collega fino a cinque periferiche USB e fino a due monitor – il tutto con una ricarica per pc fino a 100W. Una connessione via cavo di Logi Dock al proprio pc consente di eliminare i fili in eccesso, i dongle e i caricabatterie non necessari, per uno spazio di lavoro più pulito e organizzato.

Logi Dock è integrato con Logi Tune, un’app intuitiva che consente di controllare e personalizzare l’esperienza dei dispositivi di collaborazione personale Logitech. Se combinato con l’integrazione del calendario di Logi Tune, Logi Dock, dotato di segnali luminosi intelligenti, notificherà quando una riunione pianificata sta per iniziare. Inoltre, i pulsanti intuitivi per partecipare, silenziare, accendere/spegnere la fotocamera e terminare le chiamate, renderanno ogni riunione più semplice da seguire.

Dato che una collaborazione per essere produttiva deve essere supportata da esperienze audio di alta qualità, Logi Dock è dotato di un audio di livello professionale. Gli utenti possono sfruttare il vivavoce con cancellazione del rumore di fondo e, per le conversazioni private, passare automaticamente l’audio alle cuffie Logitech Zone Wireless oppure agli auricolari Zone True Wireless. Una volta conclusa una riunione, gli utenti possono ascoltare la musica direttamente dal potente altoparlante di Logi Dock.

Logi Dock è disponibile in due colorazioni differenti: grafite e bianco (il colore grafite è disponibile solo per la versione compatibile con Microsoft Teams). La docking station facile da installare sarà certificata per funzionare con le principali piattaforme di videoconferenza, fornendo controlli one-touch per le riunioni e audio di qualità professionale. Nel mondo del lavoro di oggi e di domani, che adotta forme ibride, Logi Dock trasforma ogni postazione di lavoro personale, ogni ufficio privato o sala riunioni, nello spazio di lavoro ideale per giornate di lavoro migliori e più produttive.

Prezzi e disponibilità

Logi Dock sarà disponibile in tutto il mondo a partire dall’inverno 2021 con un prezzo consigliato di 449€. La funzione calendario di Logi Tune sarà disponibile prossimamente in questo mese.