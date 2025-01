MAXHUB pronto a rivoluzionare le comunicazioni visive a ISE 2025

MAXHUB, specialista mondiale operante nel settore dei display per comunicazioni integrate e delle soluzioni per comunicazioni unificate, ha annunciato che lancerà il suo display interattivo leader del settore, MAXHUB 92″ XBoard per Microsoft Teams Rooms, all’ISE 2025, la fiera tecnologica annuale di fama mondiale per il settore audiovisivo e dell’integrazione di sistemi. Integrando le funzioni di proiettore, lavagna, cartellone pubblicitario, computer, microfono, audio e altro ancora, il dispositivo fornisce una soluzione all-in-one. I dispositivi MAXHUB per Microsoft Teams Rooms soddisfano le esigenze sia delle riunioni locali che delle collaborazioni da remoto.

MAXHUB XCore Kit e XCore Kit Pro per Microsoft Teams Rooms

XCore Kit e XCore Kit Pro combinano perfettamente tecnologia all’avanguardia e design intuitivo per offrire esperienze di riunione efficienti e intuitive. XCore Kit è una soluzione Microsoft Teams Rooms entry-level certificata con Windows integrato che, per soddisfare le esigenze di collaborazione di più partecipanti, include un processore Intel Core di 12a generazione e offre vantaggi in termini di prezzo e prestazioni. Ciò consente agli utenti di aggiornare senza sforzi le loro piccole sale riunioni BYOD. XCore kit Pro è una soluzione Microsoft Teams Rooms certificata per sale riunioni di medie e grandi dimensioni. Grazie alla condivisione wireless dei contenuti e alla possibilità di utilizzare due schermi, offre un’esperienza di conferenza completa e intuitiva.

XCore Kit e XCore Kit Pro, insieme ad altri bundle e periferiche MAXHUB, sono inclusi nella serie MAXHUB XT per Teams Rooms. La serie XT offre una soluzione Teams Rooms completa, con un kit console, opzioni per la telecamera, vivavoce e scelte opzionali per i display, rendendo semplice la conversione delle sale riunioni fai da te. Con la serie MAXHUB XT, si può facilmente godere un’esperienza Teams Rooms certificata completa, con soluzioni entry-level a partire dalla metà del budget medio per questi prodotti.

In qualità di partner Intel Titanium, MAXHUB si avvale della potenza dei processori ad alte prestazioni Intel per potenziare i suoi prodotti principali. Grazie alle sue solide capacità di elaborazione, garantisce un’elaborazione di immagini e video di livello professionale, supportando perfettamente il software per videoconferenze.

Inoltre, MAXHUB presenterà le sue soluzioni di display, progettate per essere facili da implementare, utilizzare e mantenere in molteplici scenari, tra cui uffici aziendali, istituti di istruzione superiore e spazi pubblici.

Collaborazione con i leader del settore tecnologico

MAXHUB collabora con leader del settore tecnologico, tra cui Intel e Microsoft, per fornire soluzioni avanzate di comunicazione e collaborazione, integrando i processori ad alte prestazioni di Intel e ottimizzando le sue soluzioni per i casi d’uso di Microsoft Teams Rooms. Ciò consente di fornire ai clienti soluzioni intuitive, affidabili e pensate per promuovere creatività e produttività, rendendo la collaborazione e il coinvolgimento più potenti e fluidi con qualsiasi configurazione.

Dichiarazioni

“ISE è un evento chiave nel calendario annuale del settore e la piattaforma ideale per annunciare i nostri nuovissimi display rivoluzionari“, ha affermato Kevin Wang, responsabile delle vendite di MAXHUB in Europa. “Consentendo ai clienti di creare poli tecnologici stimolanti, diamo loro gli strumenti per trasformare le loro capacità di comunicazione, collaborazione e presentazione. Non vediamo l’ora di incontrare clienti, partner e colleghi a febbraio per condividere le nostre più recenti innovazioni“.