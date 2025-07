MicroATX Prime AP202: ASUS lancia un nuovo case trasparente

ASUS ha annunciato oggi il case microATX Prime AP202, caratterizzato da un pannello frontale in vetro temperato curvo, che consente di ammirare ogni componente, e da un sistema di ventilazione migliorato grazie a uno slot di aerazione unico nel suo genere. Indipendentemente dal tipo di configurazione che l’utente stia assemblando, che si tratti di un sistema da gaming, di un hub creativo oppure di un sistema generico, lo chassis Prime AP202 è in grado di soddisfare ogni esigenze con stile.

Design accattivante

Il design minimalista del modello Prime AP202 attira l’attenzione in maniera delicata. È disponibile in variante nera oppure bianca, così che gli utenti possano scegliere il colore perfetto da abbinare ai loro componenti interni. E grazie ad un vetro curvo panoramico che si estende per quasi metà del case, gli appassionati potranno mettere in bella mostra i le proprie configurazioni da qualsiasi angolazione.

Per garantire la massima durata, il vetro viene sottoposto ad uno speciale processo di tempra, che prevede un trattamento termico che conferisce una resistenza superiore. Il vetro è inoltre dotato di una guida che ne facilita la rimozione e di un meccanismo anticaduta, accorgimenti che ne consentono la rimozione e l’installazione in maniera pratica e sicura.

Per offrire ad ogni appassionato la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria configurazione, sia la variante colore bianca che quella nera sono disponibili in due versioni. Per coloro che preferiscono selezionare ed installare ventole di loro scelta, la versione base di Prime AP202 viene fornita senza alcuna ventola preinstallata. Tuttavia, ASUS offre anche il modello Prime AP202 ARGB, dotato di tre ventole MR120 ARGB preinstallate, per una soluzione dal grande impatto estetico già pronta all’uso. Queste ventole saranno presto disponibili anche come acquisto separato. Entrambi i modelli di case includono una lunga striscia luminosa nella parte inferiore del case che offre un’illuminazione LED ambientale completamente personalizzabile, mentre le ventole ARGB completano l’illuminazione del resto dello chassis. Gli utenti possono personalizzare tutte queste luci con i colori che desiderano, oppure possono spegnerle completamente tramite il software ASUS Armoury Crate.

Un elegante chassis panoramico

Il potenziale di raffreddamento di ASUS Prime AP202 è stato meticolosamente studiato: una presa d’aria brevettata a forma di fessura posizionata strategicamente consente all’aria di fluire direttamente verso i componenti critici del sistema, inclusa la scheda grafica, ottimizzando l’efficienza complessiva del flusso d’aria.

Secondo test interni condotti con uno chassis della concorrenza che presenta un design simile del pannello laterale, ASUS ha riscontrato che il modello Prime AP202 offre prestazioni termiche ideali, convogliando efficacemente l’aria esterna per raffreddare i componenti critici, in particolare la scheda grafica.

Lo chassis Prime AP202 è stato appositamente progettato per garantire un raffreddamento ottimale della scheda grafica; quindi, sia che l’utente sia un appassionato giocatore oppure un creatore di contenuti, avrà a disposizione il flusso d’aria necessario per operare al meglio. Inoltre, per gli utenti che desiderano mantenere ancora più bassa la temperatura dei componenti più critici, questo case è compatibile con radiatori da 360mm. Oltre all’eccezionale raffreddamento, i filtri antipolvere rimovibili posizionati nella parte superiore e inferiore del telaio, aiutano a prevenire l’accumulo di polvere, preservando l’efficienza delle componenti interne.

Funzionalità che migliorano l’esperienza utente e molto altro ancora

Prime AP202 presenta una serie di ottimizzazioni progettate per offrire un’esperienza di assemblaggio e di aggiornamento delle componenti davvero incredibile. La guida facilmente rimovibile del case, che consente un accesso agevole alle parti interne del sistema, è solo l’inizio.

Uno scomparto largo 30mm semplifica la gestione dei cavi, mentre un pannello I/O frontale unificato facilita l’installazione della scheda madre. Questo pannello è dotato di una porta USB 20 Gbps Type-C®, due porte USB 5 Gbps Type-A e un jack per cuffie e microfono. Grazie a queste opzioni, tutti gli appassionati potranno collegare ogni loro periferica con la massima comodità.

Oltre a supportare radiatori da 360 mm, il Prime AP202 è compatibile anche con schede grafiche lunghe fino a 420 mm e alimentatori lunghi fino a 200 mm, offrendo agli appassionati numerose opzioni per i loro sistemi.

Mostra tutte le componenti

ASUS Prime AP202 offre agli utenti un telaio panoramico di livello superiore, progettato per ottimizzare il flusso d’aria e mantenere al fresco tutti i componenti. Grazie alla sua serie di funzioni intuitive ed alla sua versatile compatibilità, chiunque può costruire il sistema dei propri sogni all’interno di questo case. E con due diverse combinazioni di colori tra cui scegliere, lo chassis ASUS Prime AP202 si adatta a qualsiasi configurazione.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Lo chassis ASUS Prime AP202 ARGB, sia nella variante nera che in quella bianca, sarà disponibile in Italia ad inizio agosto.