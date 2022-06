Micron rilascia la prima microSD da 1,5 TB

Micron Technology ha annunciato l’estensione del proprio portfolio di prodotti integrati e delle partnership di ecosistema, per offrire potenti soluzioni ottimizzate per le complesse richieste di memoria e archiviazione dell’intelligent edge. L’azienda sta offrendo in prova ai propri clienti la scheda microSD più capiente del mondo, la i400, che offre una densità senza precedenti di 1,5 terabyte (TB).

Questa scheda è progettata da Micron per assicurare una sicurezza video di livello industriale e può contare sulla prima NAND 3D a 176 strati del mondo, anch’essa lanciata da Micron.

Per fornire nel modo migliore le proprie soluzioni resistenti e ad alte prestazioni all’interno del mercato industriale, Micron sta aggiungendo partner al suo programma dedicato Industrial Quotient (IQ). Inoltre, l’azienda ha annunciato di aver ricevuto la prima certificazione dell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) 26262 sul livello di integrità della sicurezza automobilistica (ASIL) D, per la sua memoria DRAM a basso consumo e doppia velocità 5 (LPDDR5), che si appoggia sul suo nodo 1α (1-alpha), nuovo per il mercato.

Con le applicazioni dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di nuova generazione che richiedono livelli sempre più alti di autonomia e sicurezza, questa certificazione comprova che l’LPDDR5 di Micron soddisfa severi standard di sicurezza funzionale e le permette di favorire l’innovazione che garantirà completa autonomia nei veicoli intelligenti.

Come sottolineato da Kris Baxter, vice presidente e general manager della Embedded Business Unit di Micron: «Con i dispositivi edge che generano informazioni fondamentali per tutto, dalla sicurezza pubblica all’autonomia del veicolo e fino alle operazioni di produzione, le applicazioni smart di oggi non possono permettersi di scendere a compromessi su fattori come latenza e qualità. Le ultime soluzioni migliorate e ad alte prestazioni di Micron (la nostra microSD i400 per la sicurezza video e l’LPDDR5 automobilistica certificata ASIL D) daranno nuovo valore alle attività e porteranno nell’intelligent edge la rapida innovazione di cui c’è bisogno».