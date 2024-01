Modlight60 Pro RGB: un unico dispositivo per ogni segnalazione

Con 20 segmenti a LED RGB, 21 colori regolabili e 10 diversi schemi luminosi, la torretta di segnalazione Modlight60 Pro RGB IO-Link di Murrelektronik offre opzioni flessibili per una segnalazione efficace in grado di attirare l’attenzione, grazie anche alla separazione chiara tra i singoli segmenti, anche in ambienti gravosi. La luminosità dei LED può essere regolata tramite la modalità “eco” che riduce l’intensità del 50 %, così da rendere il dispositivo a basso consumo energetico. L’offerta include anche una versione dotata di buzzer con otto diverse suonerie per una segnalazione acustica personalizzata.

La torretta di segnalazione ha grado di protezione IP65 contro polvere e spruzzi, è di facile installazione e non richiede una configurazione complessa. Può essere collegata tramite un cavo M12 non schermato e messa in funzione con o senza IODD (IO Device Description). Inoltre, può essere configurata con due differenti IODD che permettono un controllo personalizzato delle sezioni a LED RGB per quanto riguarda colori, modalità di lampeggio e animazioni dei dati di processo.

Una sola torretta, molti segnali diversi

La torretta di segnalazione Modlight60 Pro RGB presenta una varietà di modalità operative in grado di generare molteplici segnali diversi con un unico dispositivo. In modalità combinata, i singoli segmenti a LED possono essere suddivisi in un massimo di cinque sezioni per creare una classica torre di segnalazione. Dimensioni e colori di queste sezioni possono essere personalizzati. La funzione di bilanciamento permette la distribuzione automatica e simmetrica dei segmenti a LED per ottenere la massima visibilità grazie a una segnalazione che sfrutti l’intera superficie. Gli utenti possono selezionare la modalità a livelli per ottenere una rappresentazione precisa e percentuale dei processi operativi, visualizzando informazioni quali l’avanzamento della produzione o i livelli di riempimento. Nella modalità a segmenti, invece, il colore, lo schema luminoso e l’animazione di ciascun segmento a LED può essere controllata separatamente.

Modlight60 Pro RGB di Murrelektronik ha ottenuto la certificazione cURus per i mercati U.S.A. e Canada e può essere utilizzata su applicazioni dei più diversi settori, inclusi automotive, intralogistica, macchine utensili, packaging semiconduttori.