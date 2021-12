Monitoraggio condizioni industriali: cresce l’offerta RS

RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, ha presentato una nuova telecamera acustica di FLIR, produttore specializzato in strumentazione intelligente per il monitoraggio delle condizioni industriali.

L’imaging con i suoni è una tecnologia relativamente nuova che può fornire un prezioso aiuto in ambito industriale, consentendo di ridurre i tempi per le attività di controllo, e allo stesso tempo massimizzare l’efficienza e la sicurezza. Le principali aree di applicazione dell’imaging a suoni sono il rilevamento di rilasci o perdite di aria compressa, così come le scariche elettriche e il monitoraggio delle condizioni nel settore della produzione di energia.

La FLIR Si124 offre un sistema di analisi intelligente che consente il riconoscimento automatico delle perdite d’aria nei sistemi pneumatici e delle scariche parziali nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questa capacità di analisi integrata rende il dispositivo particolarmente intuitivo e facile da usare, e non richiede una formazione ad alta specializzazione. Durante le ispezioni, l’utente viene guidato attraverso il processo con algoritmi che rilevano e analizzano in modo automatico gli effetti delle scariche elettriche o quantificano il tasso di perdita d’aria e il costo.

La telecamera è anche un prodotto leggero che richiede solo una mano per l’utilizzo e offre una batteria di lunga durata che fornisce fino a sette ore di funzionamento senza bisogno di ricarica. La combinazione di entrambe queste caratteristiche si traduce in un minore affaticamento per chi la utilizza e in una scansione sicura per tutto il giorno.

Ideale per i responsabili dei programmi di manutenzione, così come per gli elettricisti che hanno a che fare con l’alta tensione, gli appaltatori e i tecnici di servizio, la Si124 permette agli utenti di “vedere” le anomalie, individuare le inefficienze e prevedere i possibili guasti nei sistemi meccanici, elettrici, di vuoto e di compressione – tutto in tempo reale.

È un dispositivo altamente efficiente che può rilevare rapidamente le perdite di aria compressa fino a 10 volte più velocemente utilizzando l’imaging a suoni piuttosto che i metodi tradizionali. L’unità rileva, visualizza e registra le onde sonore da 2 a 31 kHz attraverso un array di 124 microfoni. Un’altra caratteristica chiave di questo dispositivo è la sua capacità di archiviazione integrata, oltre alla connettività al cloud per fornire misurazioni e report in tempo reale.

La FLIR Si124 è disponibile in tre modelli: il Si124-LD esclusivamente per applicazioni di rilevamento delle perdite di aria compressa, il modello Si124-PD per le applicazioni relative alle utility elettriche o il Si124 per rilevare sia le perdite di aria compressa sia le scariche parziali.

Tutti e tre i modelli della telecamera acustica FLIR vengono ora distribuiti da RS a livello globale.