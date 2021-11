motorola defy è a prova di polvere, acqua e cadute

Una nuova era si apre nel mercato degli smartphone rugged con l’arrivo di motorola defy, primo dispositivo di una nuova famiglia di prodotti. Per la creazione di questo device, Motorola si è rivolta a Bullitt Group, leader globale nel settore degli smartphone rugged, incaricandolo di realizzare un dispositivo che resistesse agli stress della vita quotidiana e alle avventure all’aria aperta. motorola defy è dotato di tutte le caratteristiche di protezione di cui i consumatori hanno bisogno senza scendere a compromessi su prestazioni, potenza o autonomia della batteria.

motorola defy rafforza la mission di Motorola basata sull’innovazione per tutti ed è collaudato per resistere alle sfide della vita di tutti i giorni. È un telefono impermeabile certificato secondo lo standard IP68 e può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 35 minuti grazie anche al particolare involucro con doppia guarnizione. Resiste a cadute da 1,8 m ed è certificato secondo gli standard militari MIL SPEC 801H con test per il funzionamento a temperature estreme, test di vibrazione e test di rotolamento.

Il 34% dei consumatori ha rotto o danneggiato il proprio smartphone negli ultimi 3 anni: per questo motorola defy garantisce la protezione completa contro questi problemi quotidiani. Una caduta dal tetto della macchina o dalla tasca dei pantaloni, un caffè rovesciato, un’esposizione prolungata al sole: questo smartphone rugged può superare i contrattempi di tutti i giorni. In un mondo dove l’igiene non è mai stata tanto importante quanto oggi, è rassicurante sapere che la sua resistenza permette di lavarlo con la stessa frequenza con cui ti lavi le mani.

Scatta foto più nitide e vivaci in qualsiasi condizione grazie al sensore da 48MP f/1,8 con tecnologia Quad Pixel, perfetto per riprese in ogni momento dall’alba al tramonto, per una fotocamera che spicca nella categoria dei telefoni rugged. Guarda le tue immagini sul display HD+ da 6,5” protetto da uno spesso strato di Corning® Gorilla Glass Victus. Inoltre, non dovrai preoccuparti di perdere alcun istante grazie ai due giorni di autonomia con una singola ricarica grazie alla batteria da 5.000mAh con tecnologia TurboPower. È il telefono nato per le persone che sfidano la vita di tutti i giorni e hanno bisogno di un dispositivo che faccia lo stesso.

motorola defy è disponibile nei colori Forged Green o Black con un elegante design antiscivolo per una presa più salda e una cinghia da polso per agganciarlo alla mano ogni volta che vuoi essere più sicuro o che ti torna utile.

Disponibilità e prezzi

motorola defy sarà disponibile nelle prossime con un prezzo consigliato al pubblico di 339 euro. Il prezzo può variare a seconda del Paese in cui viene commercializzato.