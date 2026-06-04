A PCIM 2026 Avnet Silica presenta pratiche innovazioni Power

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato i dettagli della propria partecipazione a PCIM Expo & Conference 2026, che si terrà dal 9 all’11 giugno 2026 a Norimberga, Germania.

Al booth 7-622, Avnet Silica si concentrerà sull’innovazione pratica nella progettazione di sistemi di alimentazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire come le tecnologie a banda larga e al silicio vengono applicate nei settori della ricarica, del controllo dei motori, dell’alimentazione dei server, della conversione DC-DC e nelle architetture di alimentazione industriali in generale. Lo stand ospiterà live demo dei principali partner tecnologici, tra i quali Diodes Incorporated, onsemi, Navitas Semiconductor, Nexperia, Renesas Electronics, e STMicroelectronics.

Grazie alla presenza degli specialisti tecnici di Avnet Silica per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno andare oltre la semplice selezione dei singoli componenti per comprendere come trasformare le tecnologie di potenza avanzate in sistemi scalabili e pronti per la produzione. Le demo si concentreranno sul punto in cui efficienza, densità di potenza, comportamento termico, controllo e requisiti applicativi reali convergono e si incontrano, aiutando gli ingegneri a ridurre i rischi di implementazione e ad applicare con sicurezza le tecnologie al silicio, al carburo di silicio (SiC) e al nitruro di gallio (GaN) in mercati sempre più elettrificati.

Le dimostrazioni a PCMI 2026 principali includeranno:

Tecnologie Wide Bandgap

Navitas 3.2 kW NavitaTitanium Data Centre PSU: Progettata per ambienti AI e server, questa piattaforma combina circuiti integrati GaNSafe, il controllo digitale IntelliWeave e i MOSFET SiC Gen-3 Fast, raggiungendo livelli di efficienza massima pari al 99,3% e offrendo al contempo una densità di potenza doppia e frequenze operative sei volte superiori rispetto alle unità tradizionali basate su silicio

onsemi 25 kW Bidirectional Industrial DC Bus PFC Front End: Ottimizzata per bus DC industriali e sistemi a 800V, questa piattaforma bidirezionale ad alta potenza integra moduli MOSFET SiC da 1200 V e schede di controllo basate su FPGA per garantire prestazioni elevate in termini di efficienza, gestione termica e protezione da sovratensione.

Renesas 3.6 kW Bidirectional Evaluation Kit: Progettato per favorire una conversione energetica ad alta efficienza nei caricabatterie integrati, nonché nei sistemi industriali e di energia rinnovabile, questo kit di valutazione utilizza un’architettura PFC senza ponte e l’innovativa tecnologia SuperGaN da 650V per ridurre il numero di componenti e l’ingombro del sistema.

Progettato per favorire una conversione energetica ad alta efficienza nei caricabatterie integrati, nonché nei sistemi industriali e di energia rinnovabile, questo kit di valutazione utilizza un’architettura PFC senza ponte e l’innovativa tecnologia SuperGaN da 650V per ridurre il numero di componenti e l’ingombro del sistema. STMicroelectronics 11 kW Bidirectional Charger Reference Design: Dotata del modulo di potenza ACEPACK DMT-32, questa piattaforma di ricarica bidirezionale garantisce un elevato livello di integrazione di sistema. Grazie alla combinazione della tecnologia SiC MOSFET con un approccio avanzato ai moduli di potenza, raggiunge un’efficienza superiore al 96%, semplificando al contempo la progettazione, migliorando le prestazioni termiche e riducendo la complessità globale del sistema. Il sistema è controllato da 2 MCU STM32G4.

Soluzioni Power a base di silicio

Diodes Incorporated AP21550 USB-C Power Delivery Evaluation Board: Progettata per garantire una gestione efficiente dell’alimentazione e un trasferimento protetto dell’energia nei dispositivi elettronici compatti, questa scheda di valutazione altamente integrata è pienamente conforme allo standard USB Power Delivery 3.1 ed è ottimizzata per dispositivi elettronici con spazio limitato, quali smartphone, laptop e power bank.

Progettata per garantire una gestione efficiente dell’alimentazione e un trasferimento protetto dell’energia nei dispositivi elettronici compatti, questa scheda di valutazione altamente integrata è pienamente conforme allo standard USB Power Delivery 3.1 ed è ottimizzata per dispositivi elettronici con spazio limitato, quali smartphone, laptop e power bank. Nexperia Enhanced Current Sharing with ASFET Technology and BLDC Motor Control: Mostra una migliore ripartizione dinamica della corrente nei MOSFET in parallelo in condizioni di commutazione, riducendo lo squilibrio di corrente e lo stress termico associato rispetto ai dispositivi convenzionali. Inoltre, una demo di controllo di un motore BLDC illustra l’elevata capacità di corrente nei progetti di inverter a bassa tensione che utilizzano MOSFET CCPAK.

Mostra una migliore ripartizione dinamica della corrente nei MOSFET in parallelo in condizioni di commutazione, riducendo lo squilibrio di corrente e lo stress termico associato rispetto ai dispositivi convenzionali. Inoltre, una demo di controllo di un motore BLDC illustra l’elevata capacità di corrente nei progetti di inverter a bassa tensione che utilizzano MOSFET CCPAK. onsemi ASPM26 intelligent power module for motor control: Una soluzione compatta di inverter all-in-one da 1200V progettata per garantire un’elevata densità di potenza, efficienza e comprovata affidabilità in applicazioni con motori ausiliari nei veicoli elettrici di nuova generazione a 800V.