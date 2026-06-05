Sonepar Italia e Fondazione Rulli Frulli: raccolti 3.600 euro con l’asta solidale in Emilia-Romagna

Sonepar Italia, azienda attiva nella distribuzione di materiale elettrico, che ha riunito oltre 350 partecipanti tra dipendenti, clienti, fornitori e rappresentanti del territorio presso l’Acetaia Leonardi. Una serata all’insegna della partecipazione, dello sport e della responsabilità sociale quella promossa ieri sera a Magreta (MO) dache ha riunito oltre 350 partecipanti tra dipendenti, clienti, fornitori e rappresentanti del territorio presso l’Acetaia Leonardi.

Momento centrale dell’evento “I Valori all’Orizzonte – Diversità & Inclusione” è stata l’asta benefica a sostegno della Fondazione Rulli Frulli, realtà nata nel 2010 a Finale Emilia (Modena) da un’idea del musicista e insegnante Federico Alberghini con l’obiettivo di unire musica e impegno sociale attraverso percorsi di inclusione, coesione e partecipazione attiva tra persone di diverse età e abilità. Il ricavato raccolto, pari a 3.600 euro, sarà interamente destinato alle loro iniziative.

Protagonisti dell’asta sono stati oggetti iconici del panorama sportivo emiliano-romagnolo, messi a disposizione grazie al coinvolgimento diretto delle principali società del territorio: tra questi, maglie autografate di Ravenna FC, Cesena FC, Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Pallacanestro Reggiana, Modena e Piacenza Volley, oltre a Rugby Parma e Rugby Reggio. Presente anche un pallone ufficiale della Serie B del Cesena e due tute moto Puccetti Racing.

Donato Fiore, VP Human Resources Sonepar Italia –. Iniziative come questa ci permettono di tradurre questi valori in azioni concrete, generando impatto sul territorio e creando connessioni tra persone, partner e comunità. Sostenere realtà come Rulli Frulli significa contribuire attivamente a un modello di sviluppo più inclusivo e responsabile.” “Diversità e inclusione sono pilastri della nostra strategia ESG e parte integrante della cultura Sonepar – ha dichiarato. Iniziative come questa ci permettono di tradurre questi valori in azioni concrete, generando impatto sul territorio e creando connessioni tra persone, partner e comunità. Sostenere realtà come Rulli Frulli significa contribuire attivamente a un modello di sviluppo più inclusivo e responsabile.”

Durante la serata, la Fondazione Rulli Frulli ha animato l’evento con momenti musicali e di intrattenimento, portando al centro dell’attenzione il valore della diversità come risorsa e della partecipazione come leva di coesione sociale.

“Come Fondazione Rulli Frulli crediamo che la cultura e la creatività possano essere strumenti reali di inclusione e comunità – ha dichiarato Federico Alberghini, Presidente Fondazione Rulli Frulli –. L’esperienza di Banda Rulli Frulli e Radio Rulli Frulli ci dimostra quotidianamente che è possibile promuovere l’inclusione, l’integrazione e l’aggregazione attraverso la cultura, la musica e la creatività, valori che riconosco nell’impegno di Sonepar che ringrazio per aver creduto in questo progetto.”