NethVoice rivoluziona la telefonia Voip

È un salto generazionale nell’integrazione tra computer e telefonia. Da questo mese è sul mercato, a disposizione dei suoi oltre 35 mila clienti, il nuovo NethVoice su base NethServer 8, realizzato da Nethesis, azienda italiana creatrice di soluzioni Open Source per aziende.

Le novità di NethVoice

Il nuovo sistema compie un importante passo avanti nel controllo, gestione e uso da parte di operatori e aziende, di tutto il flusso di comunicazioni vocali e dati in entrata e uscita operati con telefonia Voip. NethVoice è stato completamente rivisto e ri-progettato con una solida base telefonica e moduli integrabili in applicazioni esterne. Ora si basa su un nuovo framework, pronto per il cloud ibrido e il multitenant.

Con un design system unificato, fluido e votato all’usabilità, un’interfaccia grafica completamente nuova e una phone Island (cornetta telefonica virtuale) ancora più performante, oggi, NethVoice è ancora più semplice da utilizzare.

“Parte importante del lavoro di progettazione e sviluppo è stata dedicata al design grafico e ad un’interazione molto intuitiva. La nuova Phone Island, che serve a gestire le telefonate, né è la dimostrazione”, spiega Alessio Fattorini, Nethesis Community Marketing Manager. “Può essere infatti posizionata in qualsiasi punto sullo schermo, ridimensionando e riducendo la finestra, e mantenendo tutti i pulsanti della barra telefonica per rispondere, trasferire o comporre numeri. Permette di scegliere le cuffie o microfoni da selezionare, mettere in pausa la chiamata e registrare la conversazione. E, differenza importante con il passato, è possibile installare fino a 20 NethVoice su ogni nodo di NethServer 8, garantendo 500 chiamate contemporanee per ogni installazione”.

A questi elementi si aggiungono le performance della nuova NethVoice Mobile App: gestione chiamata, risveglio per chiamata in entrata con notifica, gestione dell’audio e dei dispositivi (bluetooth e in auto).

Fondamentale il contributo della community

“Il rilascio del nuovo NethVoice e il suo salto in avanti nella telefonia Voip, nascono all’interno della nostra dimensione, non solo aziendale, ma di community Open Source. Dobbiamo ringraziare tutti gli utenti della community degli ‘Eroi Digitali’ che si sono lanciati con noi in questa nuova e bella avventura, testando il prodotto e fornendoci i loro preziosi feedback, consentendoci di risolvere bug, limiti e possibili difetti dei software, per offrire ai clienti un prodotto efficiente e d’avanguardia, già completamente operativo”, conclude Alessio Fattorini.