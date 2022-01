Nuovi PC HP Business per il lavoro ibrido

In occasione della principale kermesse sulla tecnologia consumer di scena in questi giorni a Las Vegas, HP ha presentato le sue novità anche in ambito personal system con i nuovi PC HP Business pensati per le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori di oggi.

Il mondo ibrido ci ha offerto una maggiore libertà di stabilire dove, quando e come lavorare.

Gli utenti di oggi e l’IT necessitano della più adeguata tecnologia per aumentare la produttività ovunque si trovino.

Alimentato dai più recenti processori AMD Ryzen, HP ha ampliato il proprio portafoglio di device dedicati al nuovo stile di vita ibrido, apportando una serie di aggiornamenti alla serie EliteBook 805, introducendo i nuovi PC della serie EliteBook 605 e rinnovando la serie ProBook 405 per permettere alle persone di rimanere connesse e produttive in qualsiasi ambiente.

Prezzi e disponibilità: