PNY: soluzioni storage per il dopo-vacanze

In un periodo storico in cui il lavoro ibrido è diventato parte integrante della vita quotidiana di molti professionisti, PNY Technologies, fornitore globale di componenti e soluzioni di archiviazione, offre un ecosistema di soluzioni mobili progettate per aumentare la flessibilità e soddisfare le esigenze degli utenti. Che si tratti di professionisti, studenti o gamer, queste soluzioni permettono di adattarsi facilmente alle esigenze dell’ambiente di lavoro, garantendo prestazioni ottimali e semplificate.

Ecco alcuni prodotti PNY per semplificare il lavoro ibrido e ottimizzare l’esperienza IT:

L’SSD esterno portatile, la soluzione di archiviazione per eccellenza

L’unità SSD portatile PNY Elite X-Pro è il dispositivo di archiviazione mobile per eccellenza. Con il suo design elegante, le dimensioni ridotte e l’involucro in alluminio, questa unità SSD è estremament pratica per portare i file ovunque in modo sicuro. Offre eccezionali velocità di trasferimento, fino a 1600MB/s in lettura e 1500MB/s in scrittura, ed è disponibile con capacità fino a 4TB, per soddisfare le esigenze di archiviazione più impegnative.

Disponibilità del prodotto

Elite X-PRO di PNY è disponibile su Amazon.

L’unità flash USB Duo Link 3.2 Type C Dual, un’unità di archiviazione ibrida a portata di mano

Oltre al suo design elegante, questa chiavetta è ad alte prestazioni, con trasferimenti di dati 30 volte più veloci rispetto a una chiavetta USB 2.0. Non richiedendo una connessione WiFi, è possibile accedere ai documenti in modo semplice e ovunque. Duo Link è adatta a un’ampia gamma di utenti, tra cui fotografi, videografi, influencer, creatori di contenuti e a chiunque abbia un dispositivo Android, che potrà contare su possibilità quasi illimitate per la gestione dei propri dati. L’unità flash USB Duo Link 3.2 Type C offre capacità di archiviazione da 64 GB a 256 GB.

Disponibilità del prodotto

L’unità flash USB PNY Duo Link 3.2 Type C è disponibile su Amazon

Unità flash USB 2.0 in bianco e nero PNY, un must per il trasferimento dei dati

Le unità flash USB 2.0 sono accessori indispensabili per chi vuole trasportare e condividere facilmente documenti e foto. Disponibili in bianco e nero, permettono di distinguere facilmente i contenuti memorizzati su ciascuna unità, evitando ogni confusione. Pratiche e compatte per gli utilizzatori, si agganciano facilmente a un mazzo di chiavi o a uno zaino grazie al portachiavi, assicurando che i file importanti siano sempre a portata di mano. Per archiviare un gran numero di file, sono disponibili da 32 GB e possono essere utilizzate sia con Windows che con Mac.

Disponibilità del prodotto

Le unità flash USB 2.0 4 in bianco e nero saranno presto disponibili in Italia.