Proiettori Sharp: si amplia la gamma di in vista di ISE 2026

Sharp Display Solutions Europe, la divisione Audio Video di Sharp Europe, annuncia il lancio della nuova gamma di proiettori a marchio Sharp, basandosi sulla tradizione di qualità e competenza nel settore della proiezione in ambito display.

La nuova linea di proiettori offre soluzioni video scalabili, versatili e affidabili, progettate per sale riunioni, aule, grandi ambienti e installazioni immersive, e si avvale dell’expertise di Sharp per proporre prodotti innovativi in un settore AV in continua evoluzione.

Proiettori per ogni esigenza

La gamma potenziata di proiettori Sharp combina tecnologia laser a lunga durata, ridotto costo totale del prodotto e opzioni di installazione flessibili. I principali modelli includono:

Sharp E501U – Alta luminosità, costo ridotto

Con 5.000 lumen e una tecnologia 3LCD con una brillante riproduzione dei colori, questo proiettore laser compatto WUXGA pesa solo 5 kg ed è pensato per aule, centri di formazione e sale riunioni. Disponibile da gennaio 2026.

Con 5.000 lumen e una tecnologia 3LCD con una brillante riproduzione dei colori, questo proiettore laser compatto WUXGA pesa solo 5 kg ed è pensato per aule, centri di formazione e sale riunioni. Disponibile da gennaio 2026. Sharp P621U e P701U – Super silenziosi, straordinariamente versatili

Più silenziosi del ticchettio di un orologio, questi modelli offrono rispettivamente 6.200 e 7.000 lumen, protezione dalla polvere IP5X, supporto input 4K@30Hz e fino a 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione. Ideali per installazioni professionali dove è essenziale una proiezione affidabile e a basso rumore. Disponibili da febbraio 2026.

Più silenziosi del ticchettio di un orologio, questi modelli offrono rispettivamente 6.200 e 7.000 lumen, protezione dalla polvere IP5X, supporto input 4K@30Hz e fino a 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione. Ideali per installazioni professionali dove è essenziale una proiezione affidabile e a basso rumore. Disponibili da febbraio 2026. Sharp Serie V – Prestazioni versatili e ad alto valore

Economica, compatta e flessibile, la Serie V offre immagini 3LCD vivide e funzioni avanzate come diverse opzioni di lenti, correzione geometrica punto per punto e edge blending. Disponibile da dicembre 2025.

Economica, compatta e flessibile, la Serie V offre immagini 3LCD vivide e funzioni avanzate come diverse opzioni di lenti, correzione geometrica punto per punto e edge blending. Disponibile da dicembre 2025. Sharp Serie A – Precisione, chiarezza, prestazioni durature

Progettata per installazioni fisse che richiedono qualità d’immagine costante, la Serie A offre protezione dalla polvere IP5X, design LCD a tenuta stagna e senza filtro, fino a 25.000 ore di funzionamento laser e caratteristiche uniche. Disponibile da metà dicembre 2025.

Prova i nuovi proiettori Sharp a ISE 2026

Diversi modelli di proiettori Sharp saranno esposti per la prima volta all’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, dal 3 al 6 febbraio 2026 presso la Fira de Barcelona, Gran Via. I visitatori potranno provare il proiettore A201U ad alta luminosità con il più ampio spazio colore LCD e il potente X171Q 4K+ con classificazione IP6X in installazioni immersive, oltre a scoprire i nuovi modelli E501U, V801U e P701 in esposizioni interattive.

“A ISE 2026, Sharp presenterà tecnologie di proiezione avanzate progettate per precisione, affidabilità, valore a lungo termine e operatività sostenibile, realizzate sulla base dell’affermato DNA NEC e sulla tradizione di sviluppo e innovazione di prodotti premium per offrire ai clienti soluzioni di proiezione a prova di futuro”, commenta Gerd Kaiser, Senior Product Line Manager Large Venue & Digital Cinema Projectors di Sharp Display Solutions Europe. “ISE 2026 rappresenterà una tappa importante nel percorso di Sharp”.

“one Sharp” Digital Experience rappresenta un’evoluzione strategica del brand Sharp, unendo categorie di prodotto, servizi e tecnologie precedentemente distinte in un ecosistema integrato, pensato per offrire una user experience coerente e completa. Questo approccio rinnovato unisce l’expertise di Sharp, l’impegno verso l’innovazione e l’attenzione nel supportare il successo dei clienti in un contesto dinamico.

Soluzioni di proiezione a prova di futuro

I proiettori Sharp sono progettati per offrire immagini con dimensioni scalabili e senza bordi, massima flessibilità e impatto creativo per applicazioni diversificate. Grazie alla tecnologia laser affidabile e duratura, alla ridotta necessità di manutenzione e alle funzionalità adattabili, forniscono alle aziende un’esperienza visiva a prova di futuro, capace di informare, presentare e stupire.