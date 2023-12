RDX: la piattaforma rimovibile è sempre più apprezzata dalle imprese e dai professionisti

La tecnologia RDX, una delle piattaforme di storage rimovibili più conosciute e apprezzate a livello globale, con oltre un milione di utilizzatori e una capacità di archiviazione totale superiore a 3 Exabyte, sta conquistando la fiducia di un numero sempre crescente di imprese e professionisti, che la stanno scegliendo per la sua affidabilità, le sue performance e gli elevati livelli di protezione che è in grado di garantire.

Ideali per proteggere dai cyberattacchi i dati delle imprese di ogni dimensione e settore, nonché dei professionisti, le soluzioni basate sulla tecnologia RDX possono fare affidamento su una invalicabile barriera basata su Air-gap, che consente di difendersi in modo efficace da attacchi ransomware e da accessi non autorizzati.

L’Air-Gap è una misura di sicurezza che implica la creazione di una separazione fisica e logica tra due sistemi o reti, al fine di proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati o da minacce informatiche. Una volta memorizzati sulle cartucce rimovibili RDX, infatti, i dati sono isolati da Internet e da qualsiasi altra connessione di rete, quindi, irraggiungibili dagli attacchi dei cybercriminali.

In grado di offrire i livelli di affidabilità paragonabili a quelli delle unità a nastro e le prestazioni degli HDD e delle unità SSD, le cartucce RDX sono pensate e realizzate per resistere a urti, cadute e shock elettrostatici, caratteristiche che le rendono idonee anche per l’archiviazione in sicurezza dei dati nel tempo, per il trasferimento di grandi quantità di dati da un sistema all’altro in tempi estremamente rapidi, per implementare nel migliore dei modi le strategie di backup 3-2-1, nonché per i backup off-site.

Sia che si decida di optare per un’unità RDX QuikStor USB 3.0 o SATA III, sia per le appliance di rete iSCSI a 4 o 8 dischi rimovibili delle serie RDX QuikStation, la configurazione, le impostazioni dei livelli di sicurezza, le diagnosi e la verifica dello stato delle unità possono venire effettuate con la massima semplicità rispettivamente attraverso il software gratuito RDX Manager, disponibile per Windows e macOS, o via browser tramite un’intuitiva interfaccia Web.

Attraverso il software rdxLOCK, invece, è possibile abilitare l’avanzata funzionalità di protezione dei dati RDX WORM (Write Once Read Many), che consente di rendere immutabili le informazioni memorizzate sulle cartucce HDD RDX, rendendole ideali per l’archiviazione di contratti, fatture e, più in generale, di tutti quei documenti che non devono venire alterati, sovrascritti o cancellati, in conformità alle prescrizioni del GDPR.

Grazie a una promozione speciale che sarà attiva fino al 31 Dicembre 2023 per i Partner Overland-Tandberg, infine, le cartucce RDX HDD saranno disponibili a condizioni d’acquisto particolarmente interessanti.