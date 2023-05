realme 11 Pro Series a giugno in Europa

Il Mobile Photography Innovation Event con Samsung Electronics di New York è stata l’occasione per annunciare che realme 11 Pro Series arriverà presto sul mercato globale. Lanciata in Cina continentale il 10 maggio, la 11 Pro Series è dotata della straordinaria fotocamera SuperZoom OIS da 200MP che ha attirato l’attenzione in tutta Europa.

Durante questa occasione, Francis Wong, CEO di realme Europe, ha confermato a sorpresa che realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G saranno disponibili in Europa a partire da giugno. La nuova Serie si presenta come flagship per quanto riguarda la fotocamera di realme Europe nel 2023.

Durante l’evento sono state svelate alcune delle caratteristiche della fotocamera di realme 11 Pro+ 5G, tra cui:

Sensore Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom aggiornato

realme 11 Pro+ 5G rappresenta l’eccellenza dell’anno in termini di fotocamere, con il SuperZoom da 200MP OIS. Il comparto fotografico da 200MP di realme 11 Pro+ 5G si basa su un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore di dimensioni pari a 1/1.4 pollici, pixel di 2.24μm e un’apertura di f/1.69, il tutto proposto come configurazioni di livello avanzato nella stessa fascia di prezzo.

Leader del settore con zoom 4x Lossless

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, il realme 11 Pro+ 5G è in grado di supportare la modalità zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all’altra per ottenere lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione della fotografia sia più precisa e le riprese siano nitide sia da lontano che da vicino. Di conseguenza, realme 11 Pro+ 5G è il primo telefono del settore dotato di zoom 4x lossless, garantendo così che la risoluzione dell’immagine in questo segmento focale sia superiore del 242% rispetto a quella di prodotti simili.

realme 11 Pro Series: nuove caratteristiche della fotocamera da scoprire

La realme 11 Pro Series presenta anche altre interessanti funzionalità per quanto riguarda la fotocamera, come Super Group Portrait e One Take, che viene utilizzata per la composizione intelligente con l’algoritmo AI, per generare più foto “con una migliore angolazione” contemporaneamente.

Seongwook Song, Vice President of Sensor Architecture di Samsung Electronics, ha dichiarato durante l’evento: “Con il realme 11 Pro+ 5G, siamo entusiasti di vedere i risultati della stretta collaborazione tra Samsung e realme per massimizzare il potenziale del sensore di immagine da 200MP”.