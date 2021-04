realme 8 Pro, presentato ufficialmente la scorsa settimana, sta ricevendo le patch di sicurezza di Android di aprile 2021

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia che realme 8 Pro, presentato ufficialmente la scorsa settimana, sta ricevendo un nuovo firmware: si tratta della versione RMX3081_11_A.27.

La nuova build introduce sul dispositivo le patch di sicurezza di Android di aprile 2021.

Inoltre, il firmware aggiunge la modalità Hyper Motion Slo-Mo alla fotocamera posteriore e aggiorna lo stile del watermark.

Ulteriori novità annunciate dal produttore, ottimizzano il funzionamento della fotocamera posteriore, intervenendo su eventuali alterazioni dei colori e sull’effetto flicker durante lo scatto in alcuni scenari.

In termini di sistema, sempre realme fa sapere che sono stati risolti eventuali difficoltà relative allo scorrimento verso il basso per espandere la barra di stato all’accensione e relative alla richiesta di ripristino non riuscita nella barra delle notifiche.

L’aggiornamento richiede un download di circa 330MB e dovrebbe raggiungere tutte le unità nell’arco di una o due settimane.

Come già raccontato in un recente articolo pubblicato dalla redazione di BitMAT qui, realme 8 Pro, con sistema operativo Android 11 basato su realme UI 2.0, dispone di una fotocamera quadrupla con sensore principale da 108MP, accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 8MP e da altri due sensori da 2MP, di una fotocamera anteriore da 16MP, di display Super AMOLED da 6,4”, processore Snapdragon 720G, batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperDart da 50W.

realme 8 Pro è disponibile nei colori Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black.

Le configurazioni del nuovo smartphone sono due: