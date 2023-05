RICOH fi-8040: scansioni senza PC per una maggiore efficienza in azienda

PFU (EMEA) Limited, azienda del gruppo Ricoh, ha reso disponibile il nuovo scanner Ricoh fi-8040 all’interno del proprio portfolio di soluzioni. Questo dispositivo offre numerose modalità di connessione ai flussi di lavoro aziendali, garantendo al contempo un’esperienza utente estremamente intuitiva, con o senza l’ausilio di PC o server.

Le aziende oggi desiderano adattare le proprie architetture di acquisizione alle rispettive esigenze. Lo scanner fi-8040 risponde con opzioni di connettività che includono la tradizionale connessione USB a PC o LAN, consentendo a più utenti di utilizzare un unico scanner collegato in rete. Impostazione e configurazione sono altrettanto versatili, e possono essere eseguite tramite dispositivo, PC o browser Web.

Lo scanner Ricoh fi-8040 offre la funzione “DirectScan”, che permette di eseguire in modo istantaneo la scansione direttamente dal dispositivo nei flussi di lavoro aziendali, risparmiando tempo e denaro. Lo schermo touch screen da 10,9 cm, con pulsanti di lavoro grandi, ben contrassegnati e facili da usare, garantisce una user experience semplice e intuitiva, con la possibilità di inviare scansioni direttamente su più indirizzi e-mail quando è necessario distribuire documenti digitalizzati. Secondo gli analisti indipendenti di Quocirca, la qualità dell’immagine rimane una delle principali priorità degli utenti che richiedono soluzioni di digitalizzazione. Il modello Ricoh fi-8040 risponde a questa esigenza, offrendo tassi OCR leader nel settore e una qualità d’immagine insuperabile, senza variazioni di colore, grazie alla tecnologia Clear Image Capture di PFU.

“Da tempo si avverte la crescente necessità di scanner che siano in grado di adattarsi e allinearsi agli obiettivi aziendali. Come per ogni tecnologia, l’esperienza utente è al centro delle aspirazioni, con qualità e precisione che mantengono un ruolo fondamentale per massimizzare i vantaggi disponibili” sottolinea Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited “. Il nostro obiettivo, con l’offerta dello scanner RICOH fi-8040, è di rendere disponibile una soluzione flessibile e connessa che abbatta le barriere per le organizzazioni che desiderano trovare modi nuovi e più efficienti per eseguire scansioni direttamente all’interno dei propri flussi di lavoro,” continua Kashiwagi.

Lo scanner Ricoh fi-8040 sarà disponibile a partire da giugno al costo consigliato di 547 euro.