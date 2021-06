Rittal ha creato nello stabilimento di Haiger, in Germania, gli armadi di piccole dimensioni AX e i contenitori di derivazione KX. Questa nuova linea di produzione è la più moderna al mondo secondo i criteri di Industria 4.0. I processi di produzione altamente automatizzati, in combinazione con il vicino centro di distribuzione (GDC), permettono l’evasione degli ordini senza interruzioni, garantendo la disponibilità continua di prodotti e accessori standard.

Le due nuove gamme del portfolio di armadi Rittal, offrono ai clienti funzionalità migliorate e nuove opportunità per la creazione del valore. Il risparmio di tempo inizia già alla consegna: le parti piane possono essere tutte rimosse singolarmente, eliminando la necessità del tradizionale smontaggio. Anche l’installazione di porte e chiusure a filo, possibile senza utensili, è resa più semplice. Il supporto di montaggio a parete può essere avvitato rapidamente, mantenendone inalterato il grado di protezione. In questo modo si riduce notevolmente anche il rischio di danni da trasporto, poiché i supporti a parete sporgenti possono essere montati anche sul luogo di installazione.

La struttura modulare dei nuovi contenitori, le aperture ottimizzate e le piastre passacavi maggiorate creano mediamente fino a un terzo di spazio in più per i cavi. Inoltre, i rilievi integrati nelle pareti laterali consentono di incorporare in modo semplice, preciso e veloce le guide di allestimento interno. Poiché anche le guide sono dotate di griglia di foratura con passo da 25 mm, è possibile utilizzare accessori, come lampade o morsettiere del sistema di armadi VX25. In questo modo è possibile avere un magazzino ricambi più snello e non è necessario effettuare alcuna lavorazione meccanica, come forature, ecc.

La sicurezza è una priorità assoluta in tutti gli armadi Rittal. Quando i componenti vengono installati nei prodotti AX e KX, il loro grado di protezione viene mantenuto senza limitazioni. Questo vale anche per la certificazione UL, essenziale per l’impiego sul mercato nordamericano. Nel complesso, le nuove caratteristiche costruttive rendono gli armadi compatti più robusti e garantiscono una maggiore resistenza, in particolare ai carichi dinamici.

Varietà per diverse esigenze

Le nuove linee di prodotto Rittal rispondono a molteplici e diverse esigenze. I contenitori di derivazione KX da 150 x 150 x 80 mm sono ideali per l’installazione di pochi componenti in cassette di derivazione e contenitori per sistemi bus. Gli armadi compatti AX sono disponibili con profondità comprese tra 120 e 350 mm e con dimensioni massime di 1000 x 1400 mm. Per tutti i modelli è possibile scegliere tra le varianti in lamiera d’acciaio con verniciatura a polvere elettrostatica o acciaio inox. Per gli armadi compatti AX è disponibile anche la versione Plastic.

Armadio compatto AX Plastic

L’armadio compatto AX Plastic protegge i componenti elettrici anche in ambienti molto difficili, come ad esempio applicazioni outdoor. I nuovi armadi compatti AX Plastic sono perfettamente adatti all’uso esterno poiché realizzati in poliestere rinforzato con fibre di vetro (poliestere GRP) e con una resistenza ai raggi UV sette volte superiore alla serie precedente e per questo motivo, hanno un rating UL F1 (UL 746C). Un listello di protezione dalla pioggia, integrata sui bordi superiore e inferiore della porta, protegge la guarnizione da polvere e acqua quindi la custodia è doppiamente protetta. Grazie al doppio isolamento in classe II fino a 1000 V CA si garantisce una maggiore protezione. Il doppio isolamento e il grado di protezione fino a IP66 o NEMA 4X restano intatti anche se la cassetta è cablata.