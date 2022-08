Shuttle lancia un micro server alto appena 19 cm

Per venire incontro anche ad esigenze che vanno oltre le tipiche applicazioni desktop, con l’XPC Barebone SW580R8 Shuttle, il produttore taiwanese pioniere nel settore dei mini-PC propone per la prima volta un modello nel formato Cube con caratteristiche fino ad ora tipiche dei classici prodotti per server e workstation.

Predisposto per Intel Core e Intel Xeon

Con collegamenti di rete da 2,5 Gbit, supporta la tecnologia vPro/AMT

Memoria con ECC fino a 128 GB

Spazio per sei unità

Basato sul chipset Intel W580, il modello SW580R8 è predisposto, oltre che per i processori Intel Core di 10a e 11a generazione, anche per i processori Intel Xeon di serie W, particolarmente adatti per VFX, rendering 3D, CAD 3D complesso, sviluppo IA e implementazioni edge

Per la prima volta è possibile scegliere in un mini-PC Shuttle una memoria di lavoro con codice di correzione automatica degli errori. Questo modello supporta fino a 128 GB di RAM su quattro slot.

Un’ulteriore novità è rappresentata dai quattro collegamenti di rete, due con una larghezza di banda da 2,5 Gbit e due con 1 Gbit, i quali consentono di gestire reti separate, failover e load balancing. Uno dei collegamenti supporta le tecnologie vPro e AMT e con un processore adatto consente una comoda gestione a distanza del PC, anche da spento.

“Questo modello coniuga funzioni e caratteristiche mai viste prima nel nostro assortimento”, spiega Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels. “La densità di potenza dell’SW580R8 è impressionante.”

Il case R8 dalle linee essenziali in alluminio può ospitare ben quattro dischi dissi SATA da 3,5”. Il sistema di raffreddamento separato, che genera un flusso d’aria continuo, impedisce l’accumulo di calore tra i supporti dati. A ciò si aggiungono due slot M.2-2280 sulla scheda madre, adatti per SDD NVMe con PCIe-×4-4.0 e PCIe-×4-3.0 per un totale di sei unità.

Per le schede grafiche Dual Slot o le schede di espansione sono disponibili in questo mini-PC di appena 33,2 × 21,5 × 19,0 cm (DWH) due slot PCI Express nel formato ×16-4.0* e ×4-3.0. Senza dimenticare i moduli wireless (WLAN etc.) o le schede di interfaccia che possono essere inseriti in uno slot M.2-2230.

Sul pannello frontale e posteriore si trovano infine 1× HDMI 2.0b*, 2× DisplayPort 1.4, 4× USB 3.2 (10 Gbit), 1× USB 3.2 Type C (5 Gbit), 3× USB 3.2 (5 Gbit), 4× USB 2.0, audio e il cavo di collegamento per Remote Power On.

Come accessori sono disponibili il kit WLAN ax/Bluetooth (WLN-M1) ovvero il kit WLAN ac/Bluetooth (WLN-M) con antenne compatibili, l’adattatore porta COM (H-RS232), un telaio di montaggio per due unità da 2,5” in uno slot da 3,5” (PHD3), il cavo di collegamento Remote Power On (CXP01) e un potente alimentatore per upgrade da 850 Watt (PC850).

Il prezzo consigliato da Shuttle per l’XPC Barebone SW580R8 è di 589 euro (IVA al 22% inclusa). Tutti i prodotti summenzionati saranno disponibili in commercio al momento della pubblicazione di questo comunicato.

*con processori di 10a generazione solo PCIe-×16-3.0 e HDMI 1.4b