Smile.CX rivoluziona la Customer Experience nel Travel&Hospitality

Il settore Travel&Hospitality si trova oggi a fronteggiare una trasformazione senza precedenti: le aspettative dei consumatori crescono, così come la necessità di garantire esperienze cliente personalizzate e di alta qualità. In questo contesto, Covisian, multinazionale CX-tech leader nei servizi e soluzioni tecnologiche per la customer experience, propone Smile.CX, una piattaforma innovativa progettata per supportare le aziende nel migliorare la gestione operativa e garantire un servizio d’eccellenza.

Lo strumento giusto per ottimizzare le interazioni con i clienti

Nel settore Travel&Hospitality, un’ottima Customer Experience non solo contribuisce a fidelizzare i clienti, ma garantisce anche il successo di ogni fase del Customer Journey. I viaggiatori, infatti, cercano supporto costante e soluzioni rapide in un settore dove ritardi, cambiamenti dell’ultimo minuto e necessità di assistenza immediata sono all’ordine del giorno. Un servizio clienti efficace non solo riduce la frustrazione del cliente, ma può trasformare momenti critici in opportunità per rafforzare la fiducia e la fedeltà.

Smile.CX risponde a tutte queste esigenze, aiutando le aziende a ottimizzare ogni interazione e a garantire un’esperienza uniforme e di alta qualità su tutti i canali di contatto – telefono, email, chat, WhatsApp e SMS. Grazie alla sua capacità di adattarsi alle diverse necessità e di gestire i picchi di domanda, creando valore e relazioni durature.

Smile.CX: l’equilibrio perfetto tra interazione umana e automazione

Smile.CX è una soluzione all’avanguardia che combina avanzate funzionalità di automazione e un approccio orientato all’efficienza. Grazie all’utilizzo di AI, Smile.CX automatizza processi ripetitivi legati alla gestione delle prenotazioni, la classificazione delle richieste e la creazione di preventivi personalizzati, riducendo significativamente i tempi di risposta e migliorando l’efficienza operativa. Questa automazione consente di liberare gli operatori da compiti a basso valore aggiunto, mentre il tratto umano rimane centrale nella filosofia del prodotto.

La nuova tecnologia di Covisian, in sintesi, non è solo un software di customer care, ma una soluzione flessibile e unica sul mercato che permette agli operatori turistici di scegliere il giusto equilibrio tra automazione e interazione umana. Grazie a un approccio “human to human” supportato dall’AI, ogni interazione viene gestita in modo ottimale: l’intelligenza artificiale automatizza le attività ripetitive e fornisce risposte rapide, mentre gli agenti supervisionano il processo e intervengono nei momenti chiave per garantire personalizzazione ed empatia. In un settore come quello dei viaggi, dove la velocità e l’attenzione al dettaglio sono cruciali, la gamma di soluzioni Smile.CX offre alle aziende la flessibilità di scegliere il perfetto equilibrio tra intelligenza artificiale e interazione umana. Ogni business può modulare secondo le sue specifiche esigenze la percentuale di automazione e di supporto human per creare un’esperienza cliente su misura.

I vantaggi di Smile.CX

Supporto in tempo reale : la soluzione Smile.CX, integrata ai gestionali, consente di accedere rapidamente alle informazioni sulle prenotazioni, riducendo i tempi di attesa e garantendo risposte

Suggerimenti personalizzati : Il Co-Pilot propone soluzioni di viaggio su misura, ottimizzando le opzioni per ogni cliente e creando opportunità per offerte personalizzate e upgrade.

Automazione intelligente : Smile.CX utilizza AI per automatizzare attività ripetitive come la risposta alle domande frequenti, la richiesta di informazioni mancanti per migliorare la qualifica delle richieste di quotazioni e la creazione di più proposte di vendita.

Supporto multilingue : la sua capacità di comunicare in varie lingue rende la soluzione Smile.CX ideale per una clientela internazionale.

Analisi del sentiment e comunicazione empatica: Monitorando il tono emotivo dei clienti in tempo reale, Smile.CX permette risposte empatiche. Ad esempio, se un cliente esprime frustrazione per un ritardo, l'agente può rispondere con comprensione e calma, trasformando una situazione stressante in un'opportunità per rafforzare la fiducia e la lealtà del cliente.

Covisian, da sempre all’avanguardia nell’innovazione cx-tech, con Smile.CX ridefinisce il concetto di customer experience anche nel settore Travel&Hospitality. Questa soluzione rappresenta un passo avanti nell’evoluzione del rapporto tra tecnologia e persone, creando nuove opportunità per offrire esperienze cliente straordinarie.

Dichiarazioni

“Il settore Travel&Hospitality richiede oggi un livello di efficienza e personalizzazione mai visto prima. Con Smile.CX, offriamo alle aziende uno strumento innovativo e versatile per affrontare queste sfide, integrando il meglio della tecnologia e delle competenze umane”, ha dichiarato Fabio Sattolo, Chief People & Technology Officer di Covisian Group. “La nostra missione è trasformare ogni interazione con il cliente in un’esperienza unica, aiutando le aziende a costruire relazioni di valore”.