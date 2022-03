Spectralink: integrazione tra il suo DECT e Microsoft Teams SIP Gateway

Spectralink, provider internazionale di soluzioni di mobilità aziendale, annuncia oggi l’integrazione diretta tra i suoi dispositivi DECT e Microsoft Teams SIP Gateway.

Le aziende solitamente fanno forte affidamento sui lavoratori mobili, ovvero coloro che non rimangono fermi a una scrivania, ma devono spostarsi all’interno della sede per svolgere la loro mansione. Recentemente, abbiamo avuto tutti modo di usufruire dei loro servizi in campo sanitario, manifatturiero, retail e logistica.

Al contempo, le aziende globali hanno abbracciato i notevoli benefici offerti dagli strumenti di collaborazione basati sul cloud.

Questi ‘lavoratori senza scrivania’ devono poter sempre comunicare e collaborare facilmente, ovunque si trovino, con i colleghi che hanno turni, location lavorative e fusi orari diversi, grazie a strumenti di comunicazione e collaborazione cloud-based come Microsoft Teams.

Da oltre 30 anni, Spectralink collega le piattaforme e le infrastrutture di comunicazione enterprise, a partire da PBX digitali on-premise, a strumenti di collaborazione su cloud pubblici e privati, fino alla progettazione di dispositivi pluripremiati richiesti dai lavoratori mobili per svolgere il loro lavoro, ovunque si trovino e a prescindere dall’ambiente che li circonda.

Questa nuova integrazione consente ai clienti aziendali di migrare a Microsoft Teams, continuando a tenere questi lavoratori senza scrivania, di importanza critica per il business, sempre connessi.

“L’integrazione open fa parte del nostro DNA” ha dichiarato Julien Bertheuil, Amministratore Delegato EMEA di Spectralink Corporation, “e quest’ultima integrazione dimostra che siamo impegnati a fornire ai clienti la più ampia possibilità di scelta per quanto riguarda i loro sistemi preferiti. Siamo stati contattati da innumerevoli aziende che richiedevano assistenza durante la migrazione al cloud per migliorare la collaborazione e la sicurezza dei lavoratori e, grazie alla nostra esperienza in tecnologia DECT aziendale e alla nostra conoscenza del mercato UCaaS, eravamo in una posizione ideale per sviluppare questa integrazione tanto necessaria con Microsoft Teams. Ci auguriamo che adesso molti più business possano completare il loro percorso di trasformazione digitale senza problemi.”

Mahendra Sekaran, Vicepresidente, Teams Engineering di Microsoft conclude: “L’integrazione DECT di Spectralink con Microsoft Teams SIP Gateway permette agli utenti di Teams di utilizzare i loro dispositivi DECT come ulteriore endpoint, con continuo accesso a tutte le funzionalità collaborative di Teams. I lavoratori di prima linea fanno affidamento su questi dispositivi per lavorare e questa nuova integrazione permette loro di rimanere in contatto con i loro colleghi in movimento.”